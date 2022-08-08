«Прильотів» по Кременчуку вчора не було: версія подій від ОВА

Вчора, 7 серпня, близько 19.45 кременчужани та жителі району чули звуки, схожі на вибухи, що наробило неабиякого переполоху недільного вечора. Після чого ввімкнулися сирени.
О 22.06 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що інформації про «прильоти» немає.
На сьогоднішній ранок також офіційної інформації про ракетні «прильоти» по Кременчуччині чи роботу ППО немає. Природа цих звуків з'ясовується. Про це на ранковому брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер