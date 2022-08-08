«Прильотів» по Кременчуку вчора не було: версія подій від ОВА

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2 848

По району також

Вчора, 7 серпня, близько 19.45 кременчужани та жителі району чули звуки, схожі на вибухи, що наробило неабиякого переполоху недільного вечора. Після чого ввімкнулися сирени.

О 22.06 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що інформації про «прильоти» немає.

На сьогоднішній ранок також офіційної інформації про ракетні «прильоти» по Кременчуччині чи роботу ППО немає. Природа цих звуків з'ясовується. Про це на ранковому брифінгу повідомив Олег Лєднік, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації.

- Можливо, працювала авіація. Проте це відбувалося не на території Кременчуцького району, - повідомив начальник КРВА.