У Кременчуці любителів музики кличуть на лекцію «Введення в музичну освіту для початківців»

Вчора, 22:00 Переглядів: 185

6 серпня у Кременчуці пройде лекція-обговорення «Введення в музичну освіту для початківців», куди запрошують усіх поціновувачів музики. Про це повідомляє «Простір ідей - Європейський клуб».

На заході можна буде дізнатися, з чого починати свій музичний шлях, чи можливо навчитися грати, недивлячись на вік та здібності, та як музика допоможе реабілітуватися під час війни. Поговорять також про базові принципи створення музичного твору (пісні).

Лектором буде Даніїл Яшнов – музикант, композитор, учасник рок-гуртів, співавтор музично-поетичного проєкту на Донеччині, викладач з фортепіано та гітари, учасник фестивалів «День музики» та «Я маю власну думку».

Коли: 6 серпня, 16.00.

Де: вул. Софіївська, 36-Б, вхід з двору в «Простір ідей».

Вхід вільний, участь безкоштовна!