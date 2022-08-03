Чи слід дітям проходити медогляд перед школою, якщо навчальний рік проходитиме дистанційно

До нашої редакції звернулися батьки кременчуцьких школярів із питанням, чи потрібно їхнім дітям проходити медогляд перед школою, якщо навчальний рік з великою вірогідністю проходитиме у дистанційному режимі.
Нагадаємо, 75% батьків у Кременчуці проголосували за те, щоб діти навчалися дистанційно, але остаточне рішення мають ухвалити протягом серпня.
Також батьки невдоволені тим, що для проходження медкомісії треба йти у поліклінику, звідки «виганяють» під час повітряної тривоги. Тобто фактично після сирени треба йти в укриття або додому, але прийом на цей час припиняється.
За роз'ясненнями «ТелеграфЪ» звернувся до заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик.
Вона пояснила, що спільний наказ Міністерств охорони здоров'я і освіти та науки №682, який регламентує прохоження медкомісій та надання довідки 086-1 й досі чинний, змін до нього наразі не вносили. Тому йти на медогляд все одно треба.
У деяких школах Кременчука дозволили не приносити цю довідку особисто, а, наприклад, відправити її класному керівнику через месенджер.
Дійсно, під час повітряною тривоги батькам та дітям у медзакладі пропонують спуститися в укриття. А вони вже приймають рішення, робити це чи йти додому і приходити пізніше.
Варто звернути увагу, що ті, хто виїхав в інші області, можуть за зверенням батьків пройти медичні огляди та отримати планові щеплення там, за місцем тимчасового перебування. Точно так у Кременчуці видають довідки дітям після медоглядів для харківських шкіл, незважаючи на наявність декларацій з місцевими лікарями.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер