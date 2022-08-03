Чи слід дітям проходити медогляд перед школою, якщо навчальний рік проходитиме дистанційно

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 520

До нашої редакції звернулися батьки кременчуцьких школярів із питанням, чи потрібно їхнім дітям проходити медогляд перед школою, якщо навчальний рік з великою вірогідністю проходитиме у дистанційному режимі.

Нагадаємо, 75% батьків у Кременчуці проголосували за те, щоб діти навчалися дистанційно, але остаточне рішення мають ухвалити протягом серпня.

Також батьки невдоволені тим, що для проходження медкомісії треба йти у поліклінику, звідки «виганяють» під час повітряної тривоги. Тобто фактично після сирени треба йти в укриття або додому, але прийом на цей час припиняється.

За роз'ясненнями «ТелеграфЪ» звернувся до заступниці директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надії Боровик.

Вона пояснила, що спільний наказ Міністерств охорони здоров'я і освіти та науки №682, який регламентує прохоження медкомісій та надання довідки 086-1 й досі чинний, змін до нього наразі не вносили. Тому йти на медогляд все одно треба.

У деяких школах Кременчука дозволили не приносити цю довідку особисто, а, наприклад, відправити її класному керівнику через месенджер.

- Але довідку треба взяти тільки очно, тому що там йде визначення проби Руф'є, є медичний огляд, лікар повинен побачити дитину. Згідно цього наказу медичний огляд проводиться протягом літніх місяців і довідки надаються до 1 жлвтня. Тобто з 1 жовтня повинні вже бути сформовані групи з фізкультури, - коментує Надія Боровик. - Якщо будуть якісь зміни на рівні освіти чи Міністерства охорони здоров'я, то, звичайно, ми будемо тоді працювати інакше. На сьогодні їх немає, тому якщо дитина у місті, батьки приходять (з дитиною на медогляд – ред.).

Дійсно, під час повітряною тривоги батькам та дітям у медзакладі пропонують спуститися в укриття. А вони вже приймають рішення, робити це чи йти додому і приходити пізніше.

Варто звернути увагу, що ті, хто виїхав в інші області, можуть за зверенням батьків пройти медичні огляди та отримати планові щеплення там, за місцем тимчасового перебування. Точно так у Кременчуці видають довідки дітям після медоглядів для харківських шкіл, незважаючи на наявність декларацій з місцевими лікарями.