Лазне-пральний комплекс із Кременчука допомагає українській армії

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 391

Для військових Крюківський вагонний завод розробив мобільний пральний комплекс. Він працює як стаціонарно від електрики, так і від генератора.

Автомобіль, у якому можна помитись і випрати свої речі, їздить від підрозділу до підрозділу. За годину у польових умовах встигає помитися від 30 до 40 військових. При цьому за раз може прийняти душ до 5 осіб. Паралельно разом з цим працюють пральні машинки та сушарки. За 4 роки безперебійної роботи, вони ще не разу не лагодилися.

Як працює мобільний лазне-пральний комплекс, зроблений спеціально для армії – дивіться у сюжеті.