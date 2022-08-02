Кременчуцьким ракетникам для охорони машин потрібен тепловізор

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 523

До редакції звернувся військовий з нашої ракетної частини, їм для ефективної роботи та охорони машин потрібен тепловізор. Чоловік разом із побратимами попередні місяці докуповували амуніцію за власні кошти. Наразі військовим потрібна наша допомога. Вартість одного тепловізора - 51 120 грн. За кілька тижнів військовий разом із побратимами зібрав половину суми - 29 190 грн, залишилося ще 21 930 грн.

Кошти збираємо на картку директора ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова, який особисто відповідає за збір коштів.

Ціль: ₴21 930

Посилання на банку

Номер картки банки 5375 4112 0138 8241

Посилання на тепловізор