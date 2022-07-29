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Дістали каску для для журналіста «Телеграфа», який боронить незалежність у лавах ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 137

 

Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів та захисту нашого колеги-військового

Три дні тому на сайті «Кременчуцького Телеграфа» ми оголосили збір коштів на каску для нашого колеги-журналіста, який став на захист України. З 24 лютого він змінив написання новин та вир інформації на піксельну форму та зброю. Всю військову амуніцію він придбав або за власні кошти або залишилося запаси з 2014 року.

За цей час вдалося зібрати половину суми - 10 933,47 грн. Небайдужі кременчужани перераховували від 5 до 1000 грн. 

На пошук каски відгукнулися волонтери, які вирішили допомогти з амуніцією. Каску для захисту воїну надав безкоштовно волонтер Віталій Смірнов. 

Порадившись, ми перенаправляємо зібрані 11 000 грн на бандероавтомобіль, який допомагатиме нашим воїнам на передових позиціях. Станом на 29 липня їм залишається зібрати 43 418 грн. 

Допоможіть придбати бандероавтомобіль: кременчужани збирають допомогу
 
Дякуємо усім хто долучився до підтримки журналіста «Кременчуцького Телеграфа», який виборює незалежність України. 
Звіт з переказів дивіться нижче у скриншотах. 

 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ допомога
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