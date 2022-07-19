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Кременчук, Допомога військовим

Ціль 18 200 грн за приціли для снайперів: терміново збираємо допомогу військовим

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 381

  

Допоможіть ощасливити двох снайперів

Для снайперів збираємо кошти на два приціли для СВД. Ціна щастя для двох військових - 18 200 грн. 

- Через кілька днів наші снайпери виїжджають на роботу. Штатні приціли на своїх СВД-шках вони замінять на більш продвинуті - купили зі своїх (дорогі приціли, хороші). А кріплення з кільцями вже не тягнуть. Ціна щастя двох снайперів - 18 200 грн. Це кріпленні FAB Defense швидкозйомне і кільця для прицілу. По 50 грн – у накопичувальній «банці» можна спостерігати, як ми разом наближаємо перемогу, - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Посилання нижче:

Ціль: 18 200 ₴

Посилання на банку 

Номер картки банки

5375 4112 0178 4225

Посилання на приціли:

2
Автор: Альона Душенко
Теги: допомога допомога ЗСУ
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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