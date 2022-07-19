Ціль 18 200 грн за приціли для снайперів: терміново збираємо допомогу військовим

Для снайперів збираємо кошти на два приціли для СВД. Ціна щастя для двох військових - 18 200 грн.
- Через кілька днів наші снайпери виїжджають на роботу. Штатні приціли на своїх СВД-шках вони замінять на більш продвинуті - купили зі своїх (дорогі приціли, хороші). А кріплення з кільцями вже не тягнуть. Ціна щастя двох снайперів - 18 200 грн. Це кріпленні FAB Defense швидкозйомне і кільця для прицілу. По 50 грн – у накопичувальній «банці» можна спостерігати, як ми разом наближаємо перемогу, - розповів власник сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» та керівник «Видавничого дому «Приватна газета» Сергій Кулясов.
Посилання нижче:
Ціль: 18 200 ₴
Номер картки банки
5375 4112 0178 4225
Посилання на приціли:
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер