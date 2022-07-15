У Кременчуцькому районі дитина випала з висоти - необхідні кошти на лікування

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 872

Юлія Кульчій звернулася за допомогою допомогти юній дівчині Тетяні Іщенко, яка впала з висоти.

- Звертаюсь до всіх небайдужих людей! У цей непростий для усіх час, потребує фінансової допомоги прекрасна, добра дівчинка Іщенко Таня, учениця Степанівського ЗЗСО. Яка внаслідок падіння з висоти, отримала тяжку травму хребта. На даний час Таня знаходиться на лікуванні у Полтаваі. Дівчинку виховують бабуся з дідусем, вони пенсійного віку, тому коштів на лікування та реабілітацію не вистачає. Прошу усіх небайдужих долучитися до збору, - повідомила Юлія Кульчій.

Номер карткового рахунку 4149 4993 9481 3743 Іщенко Катерина