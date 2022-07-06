Не тільки у квартирах кременчужан, а й усіх українців взимку стане холодніше: уряд готує рішення

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 332

Цієї зими батареї у квартирах українців будуть холоднішими. Задля економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16.

Уряд планував змінити температурний режим для житлових приміщень з +18 до +16 градусів ще минулого тижня. Проте на узгодження деяких деталей проекту постанови ще потрібен деякий час.

Зауважимо, що у Кременчуку після ракетного удару російської армії по ТЕЦ під загрозою опинилася опалювальна кампанія для 180 тисяч мешканців міста. І хоч міська влада і запевняє, що взимку забезпечить кременчужан теплом хоча б на мінімальному рівні, мер міста Віталій Малецький закликав усіх переходити на індивідуальне опалення.

Заяви про такий перехід у Кременчуку станом на 5 липня подали мешканці 5 багатоповерхових будинків.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, проте зима буде складною і поставки теплової енергії у квартири скоротяться.

За його словами, українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю – оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів.