Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Надзвичайні новини

Не тільки у квартирах кременчужан, а й усіх українців взимку стане холодніше: уряд готує рішення

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 332

 

Задля економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16

Цієї зими батареї у квартирах українців будуть холоднішими. Задля економії енергоресурсів мінімальну температуру знизять до +16.

Уряд планував змінити температурний режим для житлових приміщень з +18 до +16 градусів ще минулого тижня. Проте на узгодження деяких деталей проекту постанови ще потрібен деякий час.

Зауважимо, що у Кременчуку після ракетного удару російської армії по ТЕЦ під загрозою опинилася опалювальна кампанія для 180 тисяч мешканців міста. І хоч міська влада і запевняє, що взимку забезпечить кременчужан теплом хоча б на мінімальному рівні, мер міста Віталій Малецький закликав усіх переходити на індивідуальне опалення.

Заяви про такий перехід у Кременчуку станом на 5 липня подали мешканці 5 багатоповерхових будинків.

Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов запевнив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, проте зима буде складною і поставки теплової енергії у квартири скоротяться.

За його словами, українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю – оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: опалення Кременчук температура Кабмін
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх