Кому належав знищений рашистами «Амстор» та як оцінюють його вартість

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 341

Видання Forbes опублікувало інформацію щодо власників торгового центру, знищеного рашистами 27 червня.

За даними видання, загальна площа кременчуцького «Амстору» становила 11 000 кв. м, в ньому працювали чотири десятки магазинів різних форматів. В «Амсторі» була нульова вакантність, розповідає директор «Української торгової гільдії» (UTG) Євгенія Локтіонова. Управляючий обʼєктом – Urban Smart Solutions планував його розширення, каже Forbes її директор Роман Ємець.

За оцінкою Локтіонової, вартість подібного ТЦ може становити $15–20 млн. А якщо рахувати з магазинами, то не менше $50 млн, каже вона. За її словами, це був не новий обʼєкт, а побудований на початку двохтисячних років, але за всіма сучасними правилами. Зокрема, у нього була велика парковка.

Компанія, що управляє «Амстором», належить одному з найбагатших українців Вадиму Новинському. Він – партнер з холдингу «Метінвест» найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Кременчуцький «Амстор» — один з 10 торгових центрів під управлінням Urban Smart Solutions. Вони розташовані в Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. Заснував мережу у 2002 році донецький бізнесмен Володимир Вагоровський. У 2009-му 70% «Амстору» купив Новинський. В результаті корпоративного конфлікту, який виник у 2014 році, бізнесмен став єдиним власником «Амсторів». На місці однойменних супермаркетів, що були в торгових центрах, почали відкриватися магазини «Сільпо»

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У 2019-му господарчій суд Дніпропетровської області визнав банкрутом компанію — власника «Амстору» та відкрив ліквідаційну процедуру. Згідно судових матеріалів, обсяг вимог до боржника склав 2,33 млрд грн, а обʼєм активів — 26,3 млн грн. Зокрема, державному «Укрексімбанку» компанія заборгувала 1,15 млрд грн.

У 2020 році «Укрексімбанк» через Prozorro продав «Амстори» за 456 млн грн компанії Ігоря Мазепи, засновника та СЕО Concorde Capital. Стартова ціна складала 283,5 млн грн. У 2021 році вона знову передала «Амстор» в управління структурою Новинського.

Нагадаємо, внаслідок влучення двох ракет по ТЦ «Амстор» 27 червня загинула 21 людина. 20 тіл було виявлено під завалами і одна людина померла у лікарні від отриманих травм. Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

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