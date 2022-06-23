У Кременчуці розшукують 11-річного Данила Старікова

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 394

Поліція та родичі розшукують 11-річного Данила Старікова. Він пішов з дому сьогодні близько 10-ї ранку та досі не повернувся. Із проханням допомогти до поліції звернулась бабуся онука - каже, такі випадки вже траплялись. Проживає в районі вул. Хорольська.

Хлопець був одягнений у темні шорти і фіолетово-блакитну футболку.

Інформацію щодо хлопчика просимо надавати за телефоном +380 (98) 739 26 30 або 102.

Нагадаємо, поліція також розшукує 85-річну бабусю - пішла з дому ще 17 червня.