У війні з рашистами загинуло 56 та пропали без вісті 34 захисника України з Кременчуцького району

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 154

Як і 81 рік тому ми знову захищаємо свою країну від нацистів, яких тепер називають рашистами

22 червня ми відзначаємо як День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. У цей день, 81 рік тому, гітлерівські війська напали на СРСР, у складі якого тоді була наша країна. У тій війні загинули мільйони українців. Друга світова війна тривала 6 років. Теперішня війна із спадкоємцями гітлерівських нацистів – путлерівськими рашистами триває вже 9-й рік.

На нашу землю знову ступили загарбники, які знищують наші міста, школи, лікарні, вбивають жінок та дітей, грабують, мародерять, розстрілюють цивільних, масово скоюють воєнні злочини. Усе повторюється – рашисти знову принесли на нашу землю руйнацію та смерть. Російські окупанти часто ведуть себе навіть гірше за їх гітлерівських попередників.

З цього розпочав свій брифінг начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Той народ, з яким ми разом воювали проти нацизму у роки Другої світової війни, тепер напав на нашу країну і воює проти нас. Так само, як колись це робили гітлерівці. Йде війна, і у нас багато загиблих, поранених та тих, хто пропав безвісті. Ми вшановуємо їх пам'ять і не забуваємо про їхні сім’ї, - наголосив очільник району.

Він вперше назвав кількість загиблих та тих, хто пропав безвісті у Кременчуцькому районі за неповних 4 місяця російсько-української війни.

- З 24 лютого у Кременчуцькому районі загинуло 56 захисників України, ще 34 пропали безвісті. Є багато поранених. Це тяжкі втрати. Є ще певна кількість тих, хто потрапив до полону. Ми пам’ятаємо про усіх і допомагаємо їх сім’ям. Ніхто не залишився без уваги. Слава Героям!, - заявив Олег Лєднік.

Про День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні у своєму Телеграм-каналі написав і начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.