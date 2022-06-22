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У війні з рашистами загинуло 56 та пропали без вісті 34 захисника України з Кременчуцького району

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 154

 

Як і 81 рік тому ми знову захищаємо свою країну від нацистів, яких тепер називають рашистами

22 червня ми відзначаємо як День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. У цей день, 81 рік тому, гітлерівські війська напали на СРСР, у складі якого тоді була наша країна. У тій війні загинули мільйони українців. Друга світова війна тривала 6 років. Теперішня війна із спадкоємцями гітлерівських нацистів – путлерівськими рашистами триває вже 9-й рік.

На нашу землю знову ступили загарбники, які знищують наші міста, школи, лікарні, вбивають жінок та дітей, грабують, мародерять, розстрілюють цивільних, масово скоюють воєнні злочини. Усе повторюється – рашисти знову принесли на нашу землю руйнацію та смерть. Російські окупанти часто ведуть себе навіть гірше за їх гітлерівських попередників.

З цього розпочав свій брифінг начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Той народ, з яким ми разом воювали проти нацизму у роки Другої світової війни, тепер напав на нашу країну і воює проти нас. Так само, як колись це робили гітлерівці. Йде війна, і у нас багато загиблих, поранених та тих, хто пропав безвісті. Ми вшановуємо їх пам'ять і не забуваємо про їхні сім’ї, - наголосив очільник району.

Він вперше назвав кількість загиблих та тих, хто пропав безвісті у Кременчуцькому районі за неповних 4 місяця російсько-української війни.

- З 24 лютого у Кременчуцькому районі загинуло 56 захисників України, ще 34 пропали безвісті. Є багато поранених. Це тяжкі втрати. Є ще певна кількість тих, хто потрапив до полону. Ми пам’ятаємо про усіх і допомагаємо їх сім’ям. Ніхто не залишився без уваги. Слава Героям!, - заявив Олег Лєднік.

Про День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні у своєму Телеграм-каналі написав і начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Сьогодні День скорботи…

Понад 80 років тому почалася німецько-радянська війна. Вчорашні тоталітарні союзники – Третій Рейх та СРСР – зчепилися між собою. Ранок 22 червня 1941 року приніс Україні численні трагедії: «випалена земля» при відступі радянських військ, каральні операції нацистів, Голокост, братські могили…

Такий самий ранок настав для України 24 лютого 2022 року. Знову російські ідейні нащадки людожерських Третього Рейху та СРСР руйнують Україну. Але російські війська своєю жорстокістю перевершують нацистів. Братські могили мирних мешканців Бучі вже стали символом новітніх воєнних злочинів рашистів.

Гітлерівська Німеччина програла і зникла з історичної арени. Така ж доля чекає й путінську росію, - написав Дмитро Лунін.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район загиблі на війні полонені рашисти
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