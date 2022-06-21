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Кременчук, Гроші

Грошей немає, алгоритм є: Малецький розповів, як перейти на автономне опалення

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 355

 У мерії обіцяють спрощену систему переходу на індивідуальне опалення та розгляд заяв протягом 5 днів, однак де брати кошти на такі проекти - не пояснюють. Вартість встановлення автономного опалення у квартирі - близько 2,7 тис. доларів, у будинку - від 3 до 5 тис. доларів. 

Міський голова Віталій Малецький оприлюднив алгоритм переходу на індивідуальне опалення. Це 10 кроків, визначених чинним законодавством, і які необхідно зробити, щоб відмовитись від централізованого опалення.

  1. Провести збори, оформити протокол (рішення мають прийняти власники не менше 75% площі будинку) та визначити особу, уповноважену представляти інтереси співвласників будинку у вирішенні питань щодо відключення будинку від мереж (систем) централізованого опалення та/або гарячого водопостачання.
  2. Подати заяву довільної форми та протокол зборів на спеціальну комісію, яка діє при виконкомі.
  3. Заяву та протокол не більше 5 днів розглядає спеціальна комісія і дає рекомендаційний висновок на засідання виконкому.
  4. Виконком на основі висновку комісії приймає рішення про відключення будинку від централізованого опалення.
  5. Особа, уповноважена представляти інтереси співвласників будинку у вирішенні питань щодо відключення будинку від мереж (систем) централізованого опалення та/або гарячого водопостачання, отримує від теплопостачальної організації технічні умови на від’єднання від централізованого опалення будівлі.
  6. Технічні умови на влаштування індивідуального опалення власники квартир отримують у спеціалізованої організації, у відповідності до обраної системи опалення (ПрАТ "Кременчукгаз", АТ "Полтаваобленерго") .
  7. Виготовлення проєкту відключення будівлі від ЦО.
  8. Виготовлення проєкту на влаштування індивідуального опалення.
  9. Відключення від ЦО та підписання акту про відключення від інженерних мереж (роботи виконують ліцензовані організації в міжопалювальний період, але не пізніше 1 вересня).
  10. Виконання робіт з влаштування індивідуального опалення здійснюється ліцензованою організацією.
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Мер зазначив, що  відповідальними за перехід кременчужан на індивідуальне опалення профільного заступника Івана Москалика і підпорядкований йому департамент. У мерії також повинні сприяти переходу для всіх бажаючих. Заяви обіцяють розглянути протягом 5 днів.

Нагадаємо, вчора Малецький закликав містян переходити на автономне опалення - аби зменшити навантаження на централізоване опалення та зекономити власні кошти в майбутньому. 

У той же час з бюджету фінансувати витрати на такий дороговартісний проєкт, очевидно, наміру не мають. Принаймні, про це йшлося під час громадських слухань щодо переходу будинків на автономку. 

Минулого тижня стало відомо, що у місті три будинки вирішили встановити автономне опалення. Міський голова заявив, що кременчужани не поспішають із його встановленням через високу вартість. 

 «Якщо в нових будинках є люди, які можуть за це заплатити, то в старих будинках - дуже мало людей, які готові вкласти 3-5 тисяч доларів», - сказав Віталій Малецький 16 червня. І спрогнозував, що що якщо місто матиме «показник у 30-40 будинків - то це добре».

Також нагадаємо, що встановлення автономного опалення у квартирі коштуватиме близько 2,7 тис. доларів (80 тис. гривень). Таку цифру ще наприкінці травня під час засідання штабу з підготовки до опалювального сезону озвучили у ПрАТ «Кременчукгаз».

Тоді головний інженер ПрАТ Болеслав Грабовський пояснив, що переведення всіх багатоповерхових будинків Кременчука на індивідуальне опалення на даний час технічно неможливе. Це призведе до збільшення використання газу майже втричі, а міські газорозподільчі мережі на таке навантаження не розраховані. Крім того, облаштування таких каналів потребує розробки проєктної документації, за яку теж треба платити.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: опалювальний сезон 2022-2023 опалення індивідуальне опалення автономне опалення
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