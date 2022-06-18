У Кременчуці пролунали вибухи - в мережі фото не публікувати

Сьогодні, 04:55 Переглядів: 2 364

Зберігаємо спокій

У Кременчуці чути вибухи. Нагадуємо кременчужанам, що в мережі не публікуємо фото та відео, а також не надаємо інформації у соцмережі. Бережіть себе! У деяких районах міста зникло водопостачання.

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