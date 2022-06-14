Сергiй Кулясов
Бойцы ССО просят у вас финансовой помощи на новый дрон для борьбы с оккупантами
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Надзвичайні новини

Де відпочивати: ходити до лісу, сплавлятися по Дніпру та Пслу не можна, а по Сулі - не заборонено

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 373

 

Чи можна відпочивати на Блакитному озері чи сплавлятись по Хоролу

З настанням теплої погоди багато кременчужан стали отримувати запрошення щодо відпочинку на Блакитних озерах. Його організатори стверджують, що ніяких заборон щодо такого відпочинку немає.

На ранковому брифінгу у начальника районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти поцікавились щодо того де і як можна відпочивати кременчужанам на природі під час воєнного стану.

Очільник району зазначив, що походи до лісу заборонені по усій Полтавській області рішенням начальника обласної військової адміністрації. Так само заборонений рух маломірних суден по Дніпру та Пслу. Виключення зроблене лише для затоки у Горішніх Плавнях, де тренуються спортсмени веслувальники.

- Прошу кременчужан з розумінням відноситись до таких заборон. Це вимушений крок, обумовлений питаннями безпеки громадян і країни та військової необхідності, - зазначив Олег Лєднік.

В той же час, за його словами, сплавлятися на байдарках по Хоролу чи Сулі не заборонено. Особливо там, де немає гідроспоруд. Так само, як і плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику. А також купатися у Дніпрі чи Пслі на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів. Наприклад, на Центральному пляжу Кременчука.

- Щодо Блакитного озера – то це територія Кіровоградської області. Можливо там є бази відпочинку, яким дозволена робота. Такі питання вирішує військова адміністрація сусідньої області, - зазначив Олег Лєднік.
1
Автор: Віктор Крук
Теги: відпочинок Дніпро Псел блакитне озеро
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх