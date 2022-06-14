Де відпочивати: ходити до лісу, сплавлятися по Дніпру та Пслу не можна, а по Сулі - не заборонено

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 373

Чи можна відпочивати на Блакитному озері чи сплавлятись по Хоролу

З настанням теплої погоди багато кременчужан стали отримувати запрошення щодо відпочинку на Блакитних озерах. Його організатори стверджують, що ніяких заборон щодо такого відпочинку немає.

На ранковому брифінгу у начальника районної військової адміністрації Олега Лєдніка журналісти поцікавились щодо того де і як можна відпочивати кременчужанам на природі під час воєнного стану.

Очільник району зазначив, що походи до лісу заборонені по усій Полтавській області рішенням начальника обласної військової адміністрації. Так само заборонений рух маломірних суден по Дніпру та Пслу. Виключення зроблене лише для затоки у Горішніх Плавнях, де тренуються спортсмени веслувальники.

- Прошу кременчужан з розумінням відноситись до таких заборон. Це вимушений крок, обумовлений питаннями безпеки громадян і країни та військової необхідності, - зазначив Олег Лєднік.

В той же час, за його словами, сплавлятися на байдарках по Хоролу чи Сулі не заборонено. Особливо там, де немає гідроспоруд. Так само, як і плавати на різних засобах у зоні відпочинку на Сухому Кагамлику. А також купатися у Дніпрі чи Пслі на спеціально обладнаних місцях у межах населених пунктів. Наприклад, на Центральному пляжу Кременчука.

- Щодо Блакитного озера – то це територія Кіровоградської області. Можливо там є бази відпочинку, яким дозволена робота. Такі питання вирішує військова адміністрація сусідньої області, - зазначив Олег Лєднік.