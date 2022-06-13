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У Кременчуці комісія по переходу на автономне опалення проводить дві зустрічі з містянами: де і коли

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 2 626

 

Такі зустрічі інколи називають громадськими слуханнями

Спеціально створена наказом начальника Кременчуцької районної військової адміністрації комісія по підготовки міста до опалювального сезону та вивченню можливостей альтернативного опалення багатоповерхівок продовжує працювати у Кременчуці та проводить зустрічі з містянами.

Комісія розглядає усі варіанти, зокрема й ініціативи мешканців багатоповерхівок щодо переходу будинків на автономне опалення, або квартир у багатоповерхівках на індивідуальне опалення.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник РВА Олег Лєднік.

За його словами, сьогодні, 13 червня, о 16.30 члени комісії побувають на зборах мешканців будинку №13 по вулиці Миру.

Завтра, 14 червня, також о 16.30 таке ж зібрання відбудеться у дворі будинку №150 по проспекту Свободи.

Мета таких зібрань – роз’яснити кременчужанам алгоритм переходу на автономне чи індивідуальне опалення, яких зусиль для цього треба прикласти та скільки це буде коштувати. На ці засідання комісії у форматі громадських слухань запрошуються мешканці й інших будинків, які хочуть перейти на альтернативні джерела опалення своїх осель.

Минулого тижня такі зустрічі з містянами комісія проводила у дворі будинку №59 по провулку Героїв Бреста та будинку №80 по проспекту Свбоди.

На них представники міської влади пообіцяли, що наступної зими централізоване опалення у Кременчуці буде. Вони розповіли про визначений законодавством досить складний механізм переходу багатоповерхівок на автономне або індивідуальне опалення. Заступниця директора департаменту ЖКГ Ірина Зеркалій також заявила, що ніякої допомоги від міста у переході багатоповерхівок на автономне чи індивідуальне опалення не буде. А за оцінками експертів, вартість такого переходу для кожної квартири складає від 50 до 80 тисяч грн.
Наша кореспондентка побувала на такому зібранні та описала алгоритм переходу на автономне чи індивідуальне опалення, як його визначила міська влада.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опалення Кременчуцька РВА комісія
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