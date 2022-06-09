Їла по одній картоплині вдень: Жінка пережила дві війни й катування росіян

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 257

Факти звірств російських окупантів на Київщині не перестають жахати. У селищі Макарів знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців, і ця цифра не остаточна. Довкола селища майже не залишилося вцілілих будинків. У Макарові було окуповано лише два мікрорайони, але російські окупанти завдавали авіаударів, обстрілювали з артилерії та градів. Все навколо вибухало та горіло.

Про жахіття розповідають мешканці, які не змогли виїхати й понад місяць ховалися у погребах. Для 96-річної бабусі Марії це вже друга війна, яку вона переживає. На цей раз рашисти не пожаліли її сина. Російські військові катували та забили до смерті її сина. Не пожаліли рашисти й жінку, знущалися й над бабусею. Коли дізналися, що їй 96 років - вирішили залишити живою.

Понад місяць жінка перебувала в окупації, бувало що не їла тиждень. Згодом знайшла картоплю. Їла по одній картоплині вдень, інколи навіть зварити не було де.

Бабуся Марія разом з іншими молодшими бабуся зустріла наших кременчуцьких волонтерів обабіч дороги. Як розповіла волонтерка Марина Пилипенко, бабусі плакали та дякували за їжу.

Наразі вони готуються до чергової поїздки ц потребують великої кількості круп, макаронів, олії, цукру, борошна та консерви. Все це потрібно вже на вчора. Не має з чого формувати продуктові набори.

Навіть 5 гривень можуть нагодувати тих хто цього потребує. Уявіть, що скинули ви 5 грн, ще кілька людей по 5 грн і це вже крупа на тиждень для бабусі.

- 230 грн. Це олії майже на 9 наборів. Дев'ять сімей отримають повноцінний набір продуктів, - додала волонтерка Марина

Карта для допомоги

5375411416037336 (моно)

sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)