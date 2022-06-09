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Кременчук, Фронтовые истории кременчужан, Інтерв'ю

Їла по одній картоплині вдень: Жінка пережила дві війни й катування росіян

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 257

 

Кременчуцькі волонтери продовжують щоденно збирати допомогу й відвозити у звільнені села Київщини, Сумщини, Харківщини

Факти звірств російських окупантів на Київщині не перестають жахати. У селищі Макарів знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців, і ця цифра не остаточна. Довкола селища майже не залишилося вцілілих будинків. У Макарові було окуповано лише два мікрорайони, але російські окупанти завдавали авіаударів, обстрілювали з артилерії та градів. Все навколо вибухало та горіло.

Про жахіття розповідають мешканці, які не змогли виїхати й понад місяць ховалися у погребах. Для 96-річної бабусі Марії це вже друга війна, яку вона переживає. На цей раз рашисти не пожаліли її сина. Російські військові катували та забили до смерті її сина. Не пожаліли рашисти й жінку, знущалися й над бабусею. Коли дізналися, що їй 96 років - вирішили залишити живою.

Понад місяць жінка перебувала в окупації, бувало що не їла тиждень. Згодом знайшла картоплю. Їла по одній картоплині вдень, інколи навіть зварити не було де.

Бабуся Марія разом з іншими молодшими бабуся зустріла наших кременчуцьких волонтерів обабіч дороги. Як розповіла волонтерка Марина Пилипенко, бабусі плакали та дякували за їжу.

Наразі вони готуються до чергової поїздки ц потребують великої кількості круп, макаронів, олії, цукру, борошна та консерви. Все це потрібно вже на вчора. Не має з чого формувати продуктові набори.

Навіть 5 гривень можуть нагодувати тих хто цього потребує. Уявіть, що скинули ви 5 грн, ще кілька людей по 5 грн і це вже крупа на тиждень для бабусі.

- 230 грн. Це олії майже на 9 наборів. Дев'ять сімей отримають повноцінний набір продуктів, - додала волонтерка Марина

Карта для допомоги
5375411416037336 (моно)
sergejsmirnov385@gmail.com (PayPal)
0
Автор: Альона Душенко Фото: Марина Пилипенко
Теги: війна Київ допомога волонтери
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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