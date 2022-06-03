Загинув військовий з Кременчуччини Володимир Коваленко

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Сьогодні, 3 червня, Горішньоплавнівська громада провела в останню путь земляка старшого солдата ЗСУ Олександра Кравченка, який героїчно загинув 24 травня 2022 року в бою в районі Сєвєродонецька Луганської області.

Олександр народився 15 січня 1991 року в Козельщині, навчався у Дмитрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Як досвідчений військовий, був мобілізований на російсько-українську війну у 2014-2015 роках. Після завершення гарячої фази війни повернувся до мирного життя. Але знову 6 березня 2022 року був мобілізований до ЗСУ.

Олександр героїчно захищав суверенітет і незалежність нашої країни.