27 російських ракет прилетіло на Кременчук: як місто пережило 100 днів боротьби

Сьогодні минає 100 день повномасштабної російсько-української війни. За цей час Кременчук пережив 16 116 хвилин повітряної тривоги. За цей час лише 10 діб минуло без сирен – 1-9 березня та 30 квітня.
270 сирен лунало у Кременчуці за 100 днів. Загалом тривоги тривали 16 116 хвилин. Тобто більше 11 діб.
За цей час на Кременчук прилетіло 27 російських ракет:
Це найбільша кількість ракет випущених у Полтавській області на одне місто. Інформацію про кількість російських ракет вчора, 2 червня, на форумі Відродження України - відродження громад озвучив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.
Загалом на громади Полтавщини було випущено 44 ракети. Під ракетний удар потрапили Кременчук, Миргород, Полтава, Карлівка, Терешки і Лубенська громада.
Внаслідок обстрілів повністю знищений Кременчуцький НПЗ та ТЕЦ. Загинула одна людина – співробітник ТЕЦ Антон Антоненко, ще кілька людей зазнали поранень.
8 сирен – найбільша кількість сирен за день лунала 23 травня.
Найменша різниця між сиренами – 2 хвилини. 24 квітня на Великдень, коли обстрілювали НПЗ та ТЕЦ. Тоді містяни не встигли оговтатися від обстрілів та завершення повітряної тривоги, як рашисти продовжили обстрілювати Кременчук.
Найдовша повітряна тривога тривала 5 годин. 14 березня кременчужани у сховищі перебували 320 хв.
Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хв.
100 днів незламної боротьби української нації. Ми вже на один день ближче до нашої перемоги!
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер