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Кременчук

27 російських ракет прилетіло на Кременчук: як місто пережило 100 днів боротьби

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 489

 

Наше місто пережило три масовані атаки та понад 16 000 хвилин повітряної тривоги

Сьогодні минає 100 день повномасштабної російсько-української війни. За цей час Кременчук пережив 16 116 хвилин повітряної тривоги. За цей час лише 10 діб минуло без сирен – 1-9 березня та 30 квітня.  

270 сирен лунало у Кременчуці за 100 днів. Загалом тривоги тривали 16 116 хвилин. Тобто більше 11 діб. 

За цей час на Кременчук прилетіло 27 російських ракет:

  • 2 квітня – 6 ракет
  • 24 квітня – 9 ракет
  • 12 травня – 12 ракет

Це найбільша кількість ракет випущених у Полтавській області на одне місто. Інформацію про кількість російських ракет вчора, 2 червня, на форумі Відродження України - відродження громад озвучив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький. 

Загалом на громади Полтавщини було випущено 44 ракети. Під ракетний удар потрапили Кременчук, Миргород, Полтава, Карлівка, Терешки і Лубенська громада.

Внаслідок обстрілів повністю знищений Кременчуцький НПЗ та ТЕЦ. Загинула одна людина – співробітник ТЕЦ Антон Антоненко, ще кілька людей зазнали поранень.

8 сиреннайбільша кількість сирен за день лунала 23 травня.

Найменша різниця між сиренами – 2 хвилини. 24 квітня на Великдень, коли обстрілювали НПЗ та ТЕЦ. Тоді містяни не встигли оговтатися від обстрілів та завершення повітряної тривоги, як рашисти продовжили обстрілювати Кременчук.

Найдовша повітряна тривога тривала 5 годин. 14 березня кременчужани у сховищі перебували 320 хв.

Найкоротша повітряна тривога тривала 12 березня – 3 хв.

100 днів незламної боротьби української нації. Ми вже на один день ближче до нашої перемоги!

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Автор: Альона Душенко
Теги: повітряна тривога ракетний обстріл
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