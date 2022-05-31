Викрито схему виведення грошових коштів Крюківського ВБЗ на рахунки російських підприємств

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно службових осіб ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за фактами заволодіння коштами підприємства та фінансування насильницького захоплення державної влади, зміни меж державного кордону України (ч. 5. ст. 191, ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

- У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина рф, якому належить 25% акцій, завод систематично здійснював закупівлю деталей для будівництва вагонів у підприємств рф за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території заводу, під час яких виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправні дії, вчинені громадянином рф, - йдеться у повідомленні.