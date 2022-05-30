У Кременчуці прощаються з 23-річним воїном Віталієм Базилевським (доповнюється)

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 453

Поховають військового на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв

Сьогодні, 30 травня, у Кременчуці прощаються з військовим Віталієм Базилевським (03.11.98). 23-річний військовий загинув 20 травня, захищаючи Україну у Донецькій області.

Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, представники влади та небайдужі кременчужани.

Утворивши коридор, кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану Герою.

Колона з автомобілів вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбувається панахида. Поховають Віталія Базилевського на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв.