Сьогодні, 30 травня, у Кременчуці прощаються з військовим Віталієм Базилевським (03.11.98). 23-річний військовий загинув 20 травня, захищаючи Україну у Донецькій області.
Попрощатися до Міського палацу культури прийшли рідні, представники влади та небайдужі кременчужани.
Утворивши коридор, кременчужани схилилися на одне коліно, щоб віддати шану Герою.
Колона з автомобілів вирушила до Свято-Миколаївського собору, де відбувається панахида. Поховають Віталія Базилевського на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер