У Кременчуці переселенці висадили алею дерев та залишили свої сліди на бетоні

Сьогодні, 21:05 Переглядів: 1

Сьогодні у парку «Ювілейний» вимушені переселенці, що переїхали до Кременчука з районів, де наразі ведуться бойові дії, провели екологічну акцію. Вони вирішили залишити про себе добру пам'ять і висадили саджанці дерев – тепер це місце можна буде назвати «Алеєю переселенців». Дерева висадили поблизу басейна «Нептун».

Переселенці також символічно залишили власні сліди на бетоні, який залили спеціально для цього. Серед них є і сліди від рук їхніх дітей.

На екологічній акції переселенців побував наш фотокореспонтент.