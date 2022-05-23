«Коли Сергій ішов, то сказав малому, щоб беріг маму»: родині загиблого Сергія Стебельського вручили орден «За мужність»

Кременчужанин з перших днів повномасштабного наступу росії пішов на захист рідної України й загинув при захисті Київщини
Дружина загиблого військового з Кременчука Сергія Стебельського Ірина отримала нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду дружині вручив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу.
Сергій Стебельський народився 28 лютого 1970 року у Кременчуці. За словами сестрички Ірини, Сергій з дитинства був патріотичним, навіть з перших днів російсько-української війни (2014 року) пішов на захист держави, й зараз не стояв осторонь.
Кохана дружина Ірина розповіла, що разом з Сергієм познайомилися 6 років тому, коли він повернувся з війни. Родина виховувала дітей та планувала майбутнє.
З початком повномасштабного вторгнення Сергій Стебельський захищав Київщину від російської навали. 13 березня о 6 ранку Сергій загинув під час обстрілу з Граду, від множинних осколкових поранень поблизу села Мощун Бучанського району Київської області.
Зараз родина вчиться жити без Сергія. Порається по господарству й доглядає за фруктовим садом, який висадив Сергій.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер