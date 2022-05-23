«Коли Сергій ішов, то сказав малому, щоб беріг маму»: родині загиблого Сергія Стебельського вручили орден «За мужність»

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 302

Кременчужанин з перших днів повномасштабного наступу росії пішов на захист рідної України й загинув при захисті Київщини

Дружина загиблого військового з Кременчука Сергія Стебельського Ірина отримала нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду дружині вручив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу.

- За указом Президента України №160/2022 від 24.04.2022 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджується орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), - йдеться у нагородженні.

Сергій Стебельський народився 28 лютого 1970 року у Кременчуці. За словами сестрички Ірини, Сергій з дитинства був патріотичним, навіть з перших днів російсько-української війни (2014 року) пішов на захист держави, й зараз не стояв осторонь.

На фото ліворуч сестра Ірина та праворуч дружина Ірина

Кохана дружина Ірина розповіла, що разом з Сергієм познайомилися 6 років тому, коли він повернувся з війни. Родина виховувала дітей та планувала майбутнє.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Стебельський захищав Київщину від російської навали. 13 березня о 6 ранку Сергій загинув під час обстрілу з Граду, від множинних осколкових поранень поблизу села Мощун Бучанського району Київської області.

- Коли Сергій йшов, то сказав меншому, щоб беріг маму, - поділилася Ірина про останні слова, які сказав Сергій перед тим як пішов на війну. - Давид зараз щоранку о 9 годині вшановує пам'ять (о 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання — ред.).

Зараз родина вчиться жити без Сергія. Порається по господарству й доглядає за фруктовим садом, який висадив Сергій.