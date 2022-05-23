Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Воины света

«Коли Сергій ішов, то сказав малому, щоб беріг маму»: родині загиблого Сергія Стебельського вручили орден «За мужність»

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 302

 

Кременчужанин з перших днів повномасштабного наступу росії пішов на захист рідної України й загинув при захисті Київщини

Дружина загиблого військового з Кременчука Сергія Стебельського Ірина отримала нагороду - орден «За мужність» ІІІ ступеня. Нагороду дружині вручив керівник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу.

- За указом Президента України №160/2022 від 24.04.2022 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджується орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно), - йдеться у нагородженні.

Сергій Стебельський народився 28 лютого 1970 року у Кременчуці. За словами сестрички Ірини, Сергій з дитинства був патріотичним, навіть з перших днів російсько-української війни (2014 року) пішов на захист держави, й зараз не стояв осторонь.

На фото ліворуч сестра Ірина та праворуч дружина Ірина
На фото ліворуч сестра Ірина та праворуч дружина Ірина

Кохана дружина Ірина розповіла, що разом з Сергієм познайомилися 6 років тому, коли він повернувся з війни. Родина виховувала дітей та планувала майбутнє.

З початком повномасштабного вторгнення Сергій Стебельський захищав Київщину від російської навали. 13 березня о 6 ранку Сергій загинув під час обстрілу з Граду, від множинних осколкових поранень поблизу села Мощун Бучанського району Київської області.

«Загинув разом зі своїм командиром»: Кременчук попрощався із Героєм Сергієм Стебельським
- Коли Сергій йшов, то сказав меншому, щоб беріг маму, - поділилася Ірина про останні слова, які сказав Сергій перед тим як пішов на війну. - Давид зараз щоранку о 9 годині вшановує пам'ять (о 9.00 загальнонаціональна хвилина мовчання — ред.).

Зараз родина вчиться жити без Сергія. Порається по господарству й доглядає за фруктовим садом, який висадив Сергій.

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Відео: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна воины света воїни світла нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх