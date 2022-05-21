Світловодська РДА просить відгукнутися свідків ДТП, у якому загинув директор яхт-клубу

Світловодська районна державна адміністрація на своїй сторінці у Фейсбуці звертається до усіх, хто 14 травня на автодорозі М-22 міг бути свідком ДТП, внаслідок якого загинув директор яхт-клубу «Кристал» Іван Юхименко. Винуватець ДТП має понести справедливе покарання, якого нібито намагається уникнути.

- Всім, всім, всім! Благаємо про швидке реагування і перепост!

Нещодавно ми поховали відомого на Світловодщині і далеко за межами, директора яхт-клубу «Кристал» Юхименка Івана Олексійовича. Сталася велика трагедія, аварія, в якій загинув наш капітан. Винуватець цієї ДТП перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і просто миттєво вбив людину. Зрозуміло, що це не спплановано, але ж людину не повернеш, і біль втрати коханого чоловіка, батька і нашого друга не вчухне.

Тож, винуватець повинен понести покарання, якого намагається уникнути.

Просимо всіх небайдужих, хто проїжджав повз і міг бачити дане ДТП, відгукніться. Нам потрібні свідки, готові розповісти побачене, або надати відеодокази.

Додаю інформацію про місце події:

14.05.2022 року, близько 17.00 на автодорозі М-22, Олександрійського району, неподалік повороту на с. Запоріжжя, водій автомобіля іномарки «Ауді А4» днз ВВ1790ЕВ, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхавши на зустрічну смугу руху, здійснив лобове зіткнення з автомобілем марки «Фольцваген Гольф»

днз ВІ 6179 ЕМ водій якого, Юхименко І.В. помер на місці події.

Водій і пасажири «Ауді А4» отримали тілесні ушкодження, доставлені в лікарню, де отримали необхідну медичну допомогу.

Телефон сина

+380 (98) 035 72 71 - Юхименко Іван Іванович, - йдеться у повідомленні Світловодської РДА.