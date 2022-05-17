Встигнути до осені: влада поки не знає, як взимку будуть опалювати будинки у Кременчуці

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 1 236

З кожним днем питання щодо опалення будинків взимку хвилює кременчужан все сильніше – адже до початку опалювального сезону залишається не так багато часу, а влада на всіх рівнях поки лише говорить про проблему, не починаючи її вирішення.

Про можливості встановлення індивідуального опалення у квартирах, автономне опалення багатоповерхівок та інші варіанти журналісти запитали у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка.

- Я направив розпорядження Кременчуцькій міській раді та «Кременчукгазу» щодо негайного створення спільної комісії для вирішення питання опалення багатоповерхівок у Кременчуці. Саме фахівці мають терміново розглянути усі можливі варіанти, все прорахувати та надати свої пропозиції, щоб встигнути до початку опалювального сезону забезпечити оселі кременчужан теплом. Хочу зазначити, що після проведення децентралізації влади ці питання знаходяться у сфері повноважень Кременчуцької об’єднаної територіальної громади. Звісно, що самостійно міська влада таке питання вирішити не зможе, але треба вже визначати шляхи його вирішення та давати пропозиції уряду щодо допомоги у фінансуванні проєктів, - зазначив Олег Лєднік.

Він висловив свою думку щодо можливих варіантів забезпечення багатоповерхівок Кременчука теплом, підкресливши, що не є фахівцем у цих питаннях.

Перший варіант - це можливість встановлення індивідуального опалення у квартирах, де наразі є газові колонки для підігріву води. У таких квартирах є димоходи, проте, встановлення нових котлів досить вартісна процедура і не всі будуть в змозі за це заплатити. До того ж, таких квартир у Кременчуці лише близько чверті.

Другий варіант – це автономне опалення багатоповерхівок шляхом встановлення міні-котельнь на кожний окремий будинок таким чином, щоб зберегти можливість використання центрального опалення. На думку Олега Лєдніка, такий варіант є більш оптимальним, а профінансувати його можна за рахунок бюджетних коштів.

Третій варіант – будівництво трьох локальних котельнь, про який також багато говорили. Але реалізувати його можна не раніше ніж через 1,5 роки.

- Це залежить від багатьох чинників – насамперед технологічний збір та доставка всього обладнання, яке виготовляється у різних країнах. За кілька місяців все зробити просто неможливо. Проте, усі ці питання мають обговорити фахівці та надати свої пропозиції, як все краще і швидше можна зробити, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що питання з котельними та індивідуальними котлами ускладняється ще й обсягами газу, які спроможна пропустити система газопостачання до різних районів міста.

Нагадаємо, що після руйнування ракетним ударом російських окупантів Кременчуцької ТЕЦ, яка забезпечувала опаленням на гарячим водопостачанням майже 180 тисяч мешканців міста, половина Кременчука може залишитись взимку без опалення.

- Цим треба займатися негайно, бо відкладати розгляд цього питання далі вже не можна, - зауважив Олег Лєднік.

Якщо врахувати, що до автономного опалення будинків у разі прийняття такого рішення треба буде не тільки спроєктувати та закупити необхідне обладнання, а й встановити його у кожному із кілька сотень багатоповерхівок, то дійсно рішення з цього питання треба було приймати ще вчора. І надії на те, що проблему з опаленням у Кременчуці вирішиться до осені, тануть з кожним днем.