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Кременчук, Воины света

Загинув воїн Михайло Дятьчук з Кременчука

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 328

 Вічна пам'ять Герою!

Захищаючи незалежність України 8 травня загинув кременчужанин, молодший сержант Михайло Андрійович Дятьчук (02.10.86). 

Друзі та однокласники у соцмережі фейсбук згадують Михайла як життєрадісного, душею компанії, який любив життя. 

- Мішка отримав тяжке поранення, яке було не сумісне з життям. Неможливо передати біль цієї утрати. Він боронив і оберігав нас стільки років. Бував у самих гарячих точках цієї клятої війни. У кожній нашій розмові Міша, сміючись,запитував мене: « Ти мені знайшла наречену? Хоча хто мене такого найкращого витримає?! Я наразі вмію лише воювати. Це моє!» Остання розмова була дуже ностольгуюча. Ми згадували і сміялись!Мішка був другом сімї, він був зажди бажаним гостем у нашому домі! Кожен його приїзд був довгоочікуваним. Цей хлопець любив життя понад усе! Його жага до життя, до позитиву, сміху завжди заряджала! Ти завжди залишишся в наших серцях усміхненим хлопцем, який загинув за нас усіх! - написала однокласниця Ольга Вусик-Ровенская.

 

- Пробач брате, отже молитви були не сильні, пробач!!! Назавжди в пам’яті та в сердці, назавжди! Ти написав зранку і то було вперше. Сказав: все добре ворогам на зло. Я відчувала, що не добре. Та бІльше ти не відповів. Ми вірили на краще, ми чекали новин, та зараз я хочу їх стерти з пам’яті. Ти казав: я не хочу заходити в мережу, щоб не бачити загиблих друзів, тепер цього хочу і я, - додала Тіна Мещерякова. 

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна воины света воїни світла
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