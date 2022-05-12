Рятувальникам з Кременчука збирають кошти на пожежні рукава

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 422

ДСНС Кременчука потребує пожежні рукава Д-150. Про це повідомив Роман Дмитренко. Ціна одного приблизно 4 000 грн.

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