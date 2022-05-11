СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Чи можна буде встановлювати індивідуальне опалення у Кременчуці та про події у районі

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 053

 

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною

Питання щодо можливості встановлення автономного опалення у квартирах багатоповерхівок неабияк зацікавило кременчужан з огляду на те, що Кременчуцьку ТЕЦ зруйнували ракетним ударом російських окупантів. І хоча влада обіцяє до осені відновити роботу підприємства, а наразі для цього на ТЕЦ працює урядова комісія, городяни міркують над тим, чи можна самостійно вирішити питання опалення своїх осель?

Про це начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку на брифінгу задавали питання вчора, про це продовжилась розмова і сьогодні.

- Це питання опрацьовується фахівцями. Проблемою у разі переходу на індивідуальне опалення може стати забезпечення необхідним об’ємом газу багатоповерхівок, адже магістральні газопроводи у місті на таке не розраховані, - пояснив очільник РВА.

За його словами питання потребує детального аналізу та врахування багатьох параметрів по кожному будинку. Зокрема, чи витримає таке навантаження газорозподільча станція, чи відповідають технічним нормам витяжки багатоповерхівок тощо.

Олег Лєднік повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулий день не зафіксовано.

За його словами, вчора патрульна поліція 8 разів виїжджала на виклики громадян, пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані, а 3 рази – з домашнім насильством.

Також було затримано трьох нетверезих водіїв по відношенню до яких поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великих штрафів любителі п’яними їздити за кермом можуть залишитись і без своїх автівок, адже у період воєнного стану їхні автомобілі можуть вилучити на потреби ЗСУ.

- Хочу зауважити, що на дорогах району значно погіршилась ситуація з дотриманням водіями Правил дорожнього руху. Нажаль, деякі з них відверто нехтують правилами. Прийнято рішення щодо посилення патрулювання доріг поліцією та більш жорсткого відношення до порушників ПДР, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що поліція попередила три спроби збуту наркотичних речовин. Щодо підозрюваних у розповсюдженні наркотиків осіб наразі проводяться слідчі дії.

Вчора у Кременчуцькому районі було зафіксовано три пожежі, одна з них у Семенівці та дві у Кременчуці. Обидві спричинені підпалами сухої рослинності.

Олег Лєднік також додав, що у Кременчуцькому районі підходить до завершення посівна кампанія - станом на сьогодні засіяно вже понад 85% посівних площ.

- Десь через 10 днів посівна завершиться. Тож і цього року ми будемо збирати врожай, - запевнив він.


1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: російські окупанти опалення Кременчуцька ТЕЦ нетверезий водій пожежі
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх