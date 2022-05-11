Чи можна буде встановлювати індивідуальне опалення у Кременчуці та про події у районі

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 053

Питання щодо можливості встановлення автономного опалення у квартирах багатоповерхівок неабияк зацікавило кременчужан з огляду на те, що Кременчуцьку ТЕЦ зруйнували ракетним ударом російських окупантів. І хоча влада обіцяє до осені відновити роботу підприємства, а наразі для цього на ТЕЦ працює урядова комісія, городяни міркують над тим, чи можна самостійно вирішити питання опалення своїх осель?

Про це начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку на брифінгу задавали питання вчора, про це продовжилась розмова і сьогодні.

- Це питання опрацьовується фахівцями. Проблемою у разі переходу на індивідуальне опалення може стати забезпечення необхідним об’ємом газу багатоповерхівок, адже магістральні газопроводи у місті на таке не розраховані, - пояснив очільник РВА.

За його словами питання потребує детального аналізу та врахування багатьох параметрів по кожному будинку. Зокрема, чи витримає таке навантаження газорозподільча станція, чи відповідають технічним нормам витяжки багатоповерхівок тощо.

Олег Лєднік повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулий день не зафіксовано.

За його словами, вчора патрульна поліція 8 разів виїжджала на виклики громадян, пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані, а 3 рази – з домашнім насильством.

Також було затримано трьох нетверезих водіїв по відношенню до яких поліцейські склали адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великих штрафів любителі п’яними їздити за кермом можуть залишитись і без своїх автівок, адже у період воєнного стану їхні автомобілі можуть вилучити на потреби ЗСУ.

- Хочу зауважити, що на дорогах району значно погіршилась ситуація з дотриманням водіями Правил дорожнього руху. Нажаль, деякі з них відверто нехтують правилами. Прийнято рішення щодо посилення патрулювання доріг поліцією та більш жорсткого відношення до порушників ПДР, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що поліція попередила три спроби збуту наркотичних речовин. Щодо підозрюваних у розповсюдженні наркотиків осіб наразі проводяться слідчі дії.

Вчора у Кременчуцькому районі було зафіксовано три пожежі, одна з них у Семенівці та дві у Кременчуці. Обидві спричинені підпалами сухої рослинності.

Олег Лєднік також додав, що у Кременчуцькому районі підходить до завершення посівна кампанія - станом на сьогодні засіяно вже понад 85% посівних площ.

- Десь через 10 днів посівна завершиться. Тож і цього року ми будемо збирати врожай, - запевнив він.



