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У Кременчуцькому районі поки лише 6 командирів ДФТГ набирають добровольців до своїх формувань

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 555

 

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив сімох командирів добровольчих формувань територіальних громад

Створення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) проходить не так швидко, як гадалось. Із понад двох десятків рекомендованих територіальними громадами Кременчуцького району командирів не всі пройшли спеціальну перевірку.

Із двадцяти кандидатів, документи яких були направлені на затвердження, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ поки призначив лише сімох командирів ДФТГ, п’ятеро з яких у Кременчуці, та по одному – у Горішніх Плавнях та Семенівці. Проте, наразі їх залишилось лише 6 – один пішов до лав ЗСУ. Рішення по 14 кандидатам у командири ДФТГ досі не прийняті Командувачем – їх документи  знаходяться у нього на затвердженні.

Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Призначені командири добровольчих формувань проводять добір добровольців, які проходять медичну комісія та спеціальну перевірку СБУ та Нацполіції. Лише після цього вони зможуть прийняти присягу добровольця. Отже, чисельність добровольчих формувань буде визначена пізніше, - пояснив Олег Лєднік.

На його думку, чисельність кожного ДФТГ залежить від спроможності громади, яка має утримувати ДФТГ, та кількості добровольців, що пройдуть відбір. Олег Лєднік вважає, що оптимальною є кількість у 30 бійців в кожному ДФТГ, хоча, за умови досвідченого командира та достатньої кількості бажаючих, вона може перевищувати й сотню.

- Це буде вирішуватися окремо по кожному добровольчому формуванню, - додав очільник РВА.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район добровольче формування територіальна оборона територіальна громада
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