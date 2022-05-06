Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Одразу чотири клуби Першої ліги можуть поповнити УПЛ

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 328

 Кременчуцька футбольна команда готується до сезону

Керівник Професіональної футбольної ліги України Олександр Каденко прозповів про ситуацію у ПФЛ. За його словами, є деякі проблемні моменти у 2 клубах Першої ліги та проблеми у 6 клубах Другої ліги.

- Ми провели нараду у Першій та Другій лігах. Насамперед було прийнято рішення про те, що ми не можемо завершити чемпіонат. Прийняли рішення визначити місця у турнірній таблиці згідно з місцями, які команди посіли після останнього туру (29 листопада) та до початку війни Росії проти України.

Вирішили створити робочу групу щодо відпрацювання питань переходів між лігами. В тому числі звертатимемося до УПЛ, щоб наші клуби, які посіли перше та друге місця, можливо, і третє з четвертим, мали змогу брати участь у змаганнях УПЛ.

Яка ситуація щодо обміну між Першою та Другою лігами? Ми спілкувалися, і я впевнений, що ми разом знайдемо спільне та оптимальне рішення для всіх, щоб клуби, які здобули право піднятися з Другої до Першої ліги, щоб вони це право здобули та брали участь у чемпіонаті Першої ліги. Також думатимемо, як зберегти якомога більше команд, які є у Першій лізі.

Наразі немає прямої загрози існування клубів. Є деякі проблемні моменти у 2 клубах Першої ліги. Вірю, що вони надалі існуватимуть та розвиватимуть український футбол. Є також проблеми у 6 клубах Другої ліги.
Усі клуби висловили готовність розпочинати новий сезон. Також ухвалили рішення з 16-17 травня до 30 травня провести роботу і бути з усіма на контакті, дізнатися про ситуацію в клубах і розробляти формати змагань, – сказав Каденко у коментарі «Футбол NEWS».

Існує велика ймовірність «Кременю» залишитися у Першій лізі, тому кременчуцька команда продовжує підготовку до чемпіонату (продовження чи початок нового - все злежатиме від рішення ПФЛ). 

Невтішний результат у Полтаві 

Сьогодні, 6 травня, у Полтаві підопічні Романа Локтіонова поступилися полтавцям з рахунком - 7:0. На завтра запланований ще один контрольний матч. 

 

0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: футбол Кремінь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх