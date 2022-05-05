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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Чи будуть закривати Крюківський міст під час повітряної тривоги та про ситуацію на Кременчуччині

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 644

  

Рішення щодо припинення руху транспорту по Крюківському мосту під час повітряної тривоги міська влада приймати не може

Вчора ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурним об’єктам у декількох регіонах України. Полтавщину російські окупанти ударів не обстрілювали. Ситуація на кордонах Полтавської області залишається контрольованою, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, минулої доби патрульна поліція 13 разів виїжджала на виклики громадян, а ще 11 викликів поліції були пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані.

На території Кременчуцького району патрульні вчора затримали трьох нетверезих водіїв  у Глобиному і Горішніх Плавнях та склали по ним адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу, а їхні автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

Олег Лєднік додав, що поліція вчора зареєструвала одне ДТП без потерпілих,

Він повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 5 крадіжок та 7 випадків шахрайства.

- Резонансних злочинів за минулий день не сталося, кримінальна ситуація у Кременчуцькому районі в цілому контрольована, - зауважив очільник РВА.

Олег Лєднік також повідомив про дві пожежі – у Піщаному та Кременчуці, де загорілось сміття на відкритому майданчику по вулиці Горького.

На питання журналіста щодо можливості перекриття руху автомобільного транспорту по Крюківському мосту, яке наразі, нібито, планують розглянути на засіданні штабу оборони Кременчука, Олег Лєднік відповів, що прийняття такого рішення не входить до повноважень цього органу.

- Така ініціатива вже висувалась міською владою, але, як бачите, рух по мосту не припинявся. Місто не може самостійно прийняти рішення по Крюківському мосту – це стратегічний об’єкт і таке рішення може прийматися іншими органами влади, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що закриття руху по мосту під час повітряної тривоги, які інколи тривають по 2-3 години, призведе до виникнення великих «пробок», скупчення людей та транспорту перед мостом, що у воєнний час є дуже небезпечним.

- Звісно небезпека руху по мосту під час повітряної тривоги зростає, але наслідки перекриття руху можуть бути ще гіршими, - зауважив він.


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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район Крюківський міст рух транспорту нетверезий водій поліція
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