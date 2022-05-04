Окупанти спаплюжили написами катер «Кременчук»

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Окупанти спаплюжили написами артилерійський катер «Кременчук». Фото з'явилось на одному з пабліків рашистів - вказано, що катер «поповнив флот «народної міліції днр».

У середині квітня стало відомо, що військово-морські сили ЗС України втратили малий броньований артилерійський катер «Кременчук», а також корабель управління «Донбас» . За даними Мілітарний, в результаті бойових дій рашисти змогли захопити малий броньований артилерійський катер (МБАК) «Кременчук» (Р 177). Водночас, доля іншого МБАКа, який перебував у Маріуполі, «Лубни» – невідома.

російський окупант біля захопленого катера «Кременчук»

МБАКи «Кременчук» та «Лубни» були доставлені до Бердянська суходолом на трейлерах. «Донбас» здійснив перехід до Азовського моря через Керченську протоку. Таким чином суднами «Донбас», «Кременчук» та «Лубни» у вересні 2018 року було сформовано кістяк військово-морської бази «Схід».

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