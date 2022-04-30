Обстріл Херсонщини та Харківщини, удар по Дніпропетровщині - як минула ніч у регіонах

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 276

На Дніпропетровщині вранці стався «приліт» ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав.

Запоріжжя. В області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється.

Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена. В області вороги стріляли по населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

На Луганщині за вчора було 16 масованих артилерійських атак, загорілися 20 будинків та дві школи. Пошкоджено зокрема пʼять будинків у Гірському та 10 у Горіховому. Інформація уточнюється.

В Донецькій області були авіа- та ракетні удари, артилерія працювала по всій лінії фронту. Ворог зробив невдалі спроби прориву в Марʼїнці, Красногорівці та Новомихайлівці. В Лимані були постійні обстріли артилерії як міста, та і громади.

Маріуполь: стабільно складна ситуація..

Окупанти продовжують бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації. Ситуація в області залишається складною.

Відносно спокійно ніч минула у на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти перекидають війська на Ізюм, на Запоріжжі не припиняють артобстріли.