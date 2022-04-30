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Обстріл Херсонщини та Харківщини, удар по Дніпропетровщині - як минула ніч у регіонах

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 276

 Зведення голів обласних військових адміністрацій на ранок 30 квітня

На Дніпропетровщині вранці стався «приліт» ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Ворог обстріляв околиці Великої Костромки у Криворізькому районі. Поцілили по полям, ніхто з людей не постраждав.

Запоріжжя. В області в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється. 

Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена. В області вороги стріляли по населеним пунктам Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів. 

На Луганщині за вчора було 16 масованих артилерійських атак, загорілися 20 будинків та дві школи. Пошкоджено зокрема пʼять будинків у Гірському та 10 у Горіховому.  Інформація уточнюється. 

В Донецькій області були авіа- та ракетні удари, артилерія працювала по всій лінії фронту. Ворог зробив невдалі спроби прориву в Марʼїнці, Красногорівці та Новомихайлівці.  В Лимані були постійні обстріли артилерії як міста, та і громади. 

Маріуполь: стабільно складна ситуація..

Окупанти продовжують бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації. Ситуація в області залишається складною.

Відносно спокійно ніч минула у на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти перекидають війська на Ізюм, на Запоріжжі не припиняють артобстріли.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Генштаб ЗСУ

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Теги: війна
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