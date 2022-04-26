«Син лежав з відкритими очима, думала, що помер»: як родина кременчужан дивом залишилася живими

У центрі Кременчука місцева мешканка Світлана вночі, 16 квітня, прокинулася від сильного болю в голові, через отруєння газом. Жінка думала викликати швидку для себе, а вийшло, що викликала, щоб врятувати чоловіка та неповнолітнього сина.
Світлана розповіла, що з вечора погано себе почувала. Вночі її розбудила кішка. Коли попрохала чоловіка викликати швидку, то з’ясувалося, що вона єдина в родині хто залишився при тямі.
Світлана сама перекрила газ, вдома відкрили всі вікна, а вночі з чоловіком чергували, щоб з сином все було добре.
На місце викликали правоохоронців та дві бригади швидких, для сина та чоловіка.
За словами жінки це не перший випадок. Кілька років тому вона з сином теж ледве врятувалися – встигли перекрити газ.
Родина Світлани повідомила, що газова служба за кілька днів вирішили проблему.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер