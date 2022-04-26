«Син лежав з відкритими очима, думала, що помер»: як родина кременчужан дивом залишилася живими

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 2 218

Жінка розповіла, що не вперше стикається з даною проблемою й не знає, що робити у цьому випадку

У центрі Кременчука місцева мешканка Світлана вночі, 16 квітня, прокинулася від сильного болю в голові, через отруєння газом. Жінка думала викликати швидку для себе, а вийшло, що викликала, щоб врятувати чоловіка та неповнолітнього сина.

Світлана розповіла, що з вечора погано себе почувала. Вночі її розбудила кішка. Коли попрохала чоловіка викликати швидку, то з’ясувалося, що вона єдина в родині хто залишився при тямі.

- Якби яв ночі не прокинулася – ми б не прокинулися взагалі… Мене кішка розбудила. Дуже боліла голова і пульсувало у вухах. Попрохала чоловіка викликати швидку. Він впав та втратив свідомість, паралельно закричав син, який також втратив свідомість. Син у мене був на руках з відкритими очима. Думала він вже помер… Це не передати словами, - розповіла жінка.

Світлана сама перекрила газ, вдома відкрили всі вікна, а вночі з чоловіком чергували, щоб з сином все було добре.

- Це жахливо, коли мені дитина говорить, що боїться заснути, бо може не проснутися. І де гарантія того, що це не повториться? – додала кременчужанка.

На місце викликали правоохоронців та дві бригади швидких, для сина та чоловіка.

За словами жінки це не перший випадок. Кілька років тому вона з сином теж ледве врятувалися – встигли перекрити газ.

- Це не перший випадок. Минулого разу аварійка перевіряла тягу й димохід, відремонтувала дві труби із виходом на вулицю. Наш будинок знаходиться на газових колонках… Добре, що цього разу вони встигли прийти до живих людей, - зауважила жінка.

Родина Світлани повідомила, що газова служба за кілька днів вирішили проблему.