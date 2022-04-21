Полтавчанина, що викрав дівчину, засудили до 4 років ув'язнення 

Районний суд Полтави виніс вирок 21-річному полтавчанину, який разом із іншим погодився допомогти своєму знайомому у викраденні 20-річної дівчини з метою примусу її до шлюбу. Як повідомляє Полтавська обласна прокуратура, молодика засудили до 4 років позбавлення волі. Також конфіскували автомобіль, у якому тримали дівчину.
Зазначається також, що матеріали стосовно іншого обвинуваченого розслідують в окремому провадженні, а сам він наразі перебуває у розшуку.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року полтавець погодився допомогти своєму знайомому у викраденні 20-річної дівчини. На одній із центральних вулиць Полтави чоловіки силоміць заштовхали потерпілу до Audi і вивезли у Дніпропетровську область. У салоні авто дівчину утримували упродовж трьох днів.
Тоді «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що викрадену дівчину розшукували три дні - з 14 по 19 листопада. Вона розповіла слідчому, що її викрали та ґвалтували. 19 листопада представники азербайджанської громади Полтави прийшли мітингувати до окружної прокуратури на вулиці Володимира Козака. Вони стверджують, поліція не шукає кривдників дівчини, бо батьки ймовірного ґвалтівника підкупили слідчих. 19 листопада представники азербайджанської громади Полтави прийшли мітингувати до окружної прокуратури - вони стверджували, що поліція не шукає кривдників дівчини, бо батьки ймовірного ґвалтівника підкупили слідчих
22 листопада поліція повідомила про підозру 21-річному полтавцю та 29-річному мешканцю Дніпропетровщини, якого зараз і розшукують.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер