Полтавщину відвідав міністр молоді та спорту Вадимом Гутцайт

Вчора, 12 квітня, Полтавщину відвідав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він зустрівся з керівництвом області, спортсменами Полтавщини, тренерським складом та дітьми.
Говорили про розвиток спорту, що потрібно зробити, аби вистояти у цей складний час, і що необхідно робити після перемоги.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін разом із міністром побували в полтавській ДЮСШ №4, а також на веслувальній базі «Олімпійські надії», куди минулого року закупили пів сотні нових байдарок і каное.
Також відвідали Полтавський національний педуніверситет, до якого евакуювався із Бахмута Донецький коледж спортивного профілю імені Бубки. Тепер тренери, спортсмени займаються разом зі своїми полтавськими колегами.
У межах робочого візиту Дмитро Лунін та Вадим Гутцайт зустрілися із призером Олімпійських ігор Олександром Хижняком та його батьком-тренером.
Міністр Вадим Гутцайт додав, що після перемоги перший чемпіонат України з плавання проведуть в Акварені у Полтаві.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер