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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Полтавщину відвідав міністр молоді та спорту Вадимом Гутцайт

Сьогодні, 00:38 Переглядів: 53

 

Після перемоги перший чемпіонат України з плавання проведуть в Акварені

Вчора, 12 квітня, Полтавщину відвідав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він зустрівся з керівництвом області, спортсменами Полтавщини, тренерським складом та дітьми. 

Говорили про розвиток спорту, що потрібно зробити, аби вистояти у цей складний час, і що необхідно робити після перемоги.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін разом із міністром побували в полтавській ДЮСШ №4, а також на веслувальній базі «Олімпійські надії», куди минулого року закупили пів сотні нових байдарок і каное. 

Також відвідали Полтавський національний педуніверситет, до якого евакуювався із Бахмута Донецький коледж спортивного профілю імені Бубки. Тепер тренери, спортсмени займаються разом зі своїми полтавськими колегами.

- Приємно відвідати Полтавщину. Попри такий складний час я бачу, що область живе. Приємно, що живе і спорт: діти повертаються до залів, із ними працюють тренери, – зауважив Вадим Гутцайт, – дякую Полтавщині, що прийняли Донецький  спортивний коледж імені Бубки. Це дуже важливо, що ми підтримуємо одне одного.

У межах робочого візиту Дмитро Лунін та Вадим Гутцайт зустрілися із призером Олімпійських ігор Олександром Хижняком та його батьком-тренером.

Міністр Вадим Гутцайт додав, що після перемоги перший чемпіонат України з плавання проведуть в Акварені у Полтаві.   

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Автор: Альона Душенко

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Теги: спорт Полтава
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