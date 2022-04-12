У НАТО прогнозують жорстокий етап війни в Україні, а у Польщі зі складів зникло 100 танків

Сьогодні, 16:49 Переглядів: 847

НАТО слідкує за перегрупуванням російських окупаційних військ та поповненням їх величезних втрат. В Альянсі заявили, що в Україні очікується другий етап війни, і він буде ще більш масштабним та кривавим - торкнеться більше українських територій та призведе до нових жертв серед цивільного населення.

- Все вказує на те, що на нас чекає швидкий вступ у другий етап цієї війни, дуже кривавий. Ми вступаємо в другий етап, складніший, відмінніший за характером від першого етапу, на набагато ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у бік Криму та Маріуполя, - заявив заступник генсека Альянсу Мірча Джоане.

Він сподівається, що протистояння не затягнеться, але прогнозує, що шансів на це мало і побоюється, що будуть нові втрати серед мирного населення. В Альянсі запевнили, що країни НАТО постачають Україні велику кількість бронетехніки, військового обладнання та зброї, здатної вражати цілі на великих відстанях.

- Ця друга частина війни буде іншою за своєю якістю, інтенсивністю та послідовністю, тому природно, що ми допомагаємо Україні до цього етапу війни, - зазначив представник НАТО.

А тим часом у Польщі з’явилися чутки про те, що зі складів у Любліні зникли сто модернізованих танків Т-72.

Про зникнення цілої сотні танків Т-72 написало видання Visegrád 24. ЗМІ послалося на слова відомого польського військового експерта Яроша Вольскі, який підтвердив чутки про «зникнення» важкої техніки із місця зберігання, а також недвозначно написало в кінці повідомлення: «Гарного полювання, Україно».

Пізніше журналісти Visegrád 24 пожартували, що до можливої появи на території України нових танків ці чутки не мають жодного відношення, бо «такі танки можна придбати у будь-якому воєнторзі, як і зброю, якою захопили Крим 2014 року».

За кілька годин на Twitter-сторінці з’явилися фотографії танків, які нібито везуть з Любліна до східного кордону.

Сам Ярош Вольскі написав у Twitter, що «висловився трохи не так», як сказали у Visegrád 24, але фактично визнав можливість поставок польських танків Україні.

- Допомога Україні надходить з… країні НАТО, так би мовити. А кількість залишимо на потім, – пояснив експерт.

Нагадаємо, що на початку квітня Чехія передала Україні танки Е-72 та іншу бронетехніку радянського виробництва.