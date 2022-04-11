Російський командир застрелив свого підлеглого зі словами «ранєнних лошадєй прістрєлівают»

Міф про те, що «росіяни своїх не кидають», остаточно зруйновано. Російський командир застрелив окупанта, який отримав поранення, зі словами «поранених коней пристрілюють».
Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю виданню LB.ua. За її словами, вона особисто спілкувалася з військовополоненими росіянами.
Вона з ними спілкувалася та запитувала, як їхні справи. Вони відповіли, що все є, але дуже хочеться «солоденького і палити».
За словами Денісової вона була вражена, як виглядали військові «другої армії світу». Зокрема, її здивували гумові чоботи. Спочатку вона подумала, що окупанти десь перевзулися перед тим, як потрапити в полон, але вони розповіли, що це їхня форма, «щоб ноги не промокли».
Під час спілкування полонені знову розповідали брехливу легенду «про навчання», але вона швидко розсипалася.
Саме тоді цей солдат й вирішив тікати.
Нагадаємо, що жителям сіл, які пережили російську окупацію, нині доводиться збирати численні трупи солдатів армії рф – загарбники покинули сотні своїх мертвих товаришів. Кидаючи трупи своїх співслужбовців, росіяни не забувають вивозити крадене майно – від чайників до унітазів.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер