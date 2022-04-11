Російський командир застрелив свого підлеглого зі словами «ранєнних лошадєй прістрєлівают»

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 794

Показову історію розповіла омбудсмен, яка дізналась її від полоненого окупанта

Міф про те, що «росіяни своїх не кидають», остаточно зруйновано. Російський командир застрелив окупанта, який отримав поранення, зі словами «поранених коней пристрілюють».

Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю виданню LB.ua. За її словами, вона особисто спілкувалася з військовополоненими росіянами.

- В Києві я бачила на власні очі 34 військовополонених - 24 рядових і 10 офіцерів. Я особисто з ними спілкувалася. За Женевською конвенцією, офіцери та рядові мають утримуватися окремо. Тому вони знаходяться у двох камерах по 24 і 10 осіб, - сказала Денісова.

Вона з ними спілкувалася та запитувала, як їхні справи. Вони відповіли, що все є, але дуже хочеться «солоденького і палити».

- Солоденьке, - кажу їм, - то в Російській Федерації, а палити тут у нас заборонено, - додала омбудсмен.

За словами Денісової вона була вражена, як виглядали військові «другої армії світу». Зокрема, її здивували гумові чоботи. Спочатку вона подумала, що окупанти десь перевзулися перед тим, як потрапити в полон, але вони розповіли, що це їхня форма, «щоб ноги не промокли».

Під час спілкування полонені знову розповідали брехливу легенду «про навчання», але вона швидко розсипалася.

- Один з солдатів розповів страшні речі про ставлення власних командирів до них. Говорить, що коли потрапили в засаду, щось вибухнуло, і всі розбіглися. Зібралася разом тільки одна танкова частина. Їх командир, підполковник, побачив пораненого в ногу солдата і застрелив його зі словами: «Ранєнних лошадєй прістрєлівают», - зазначила Денісова.

Саме тоді цей солдат й вирішив тікати.

- І як настачала ніч, просто побіг. Це було 25 лютого, а 1 березня зайшов у «якесь місто», побачив український прапор і здався місцевим мешканцям, - резюмувала вона.

Нагадаємо, що жителям сіл, які пережили російську окупацію, нині доводиться збирати численні трупи солдатів армії рф – загарбники покинули сотні своїх мертвих товаришів. Кидаючи трупи своїх співслужбовців, росіяни не забувають вивозити крадене майно – від чайників до унітазів.