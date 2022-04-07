Кременчуцький НПЗ не працює, а Крюківський вагонобудівний завод працює, але з обмеженнями

Про це під час онлайн-брифінгу з головними редакторами регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА
За словами Дмитра Луніна, Кременчуцький нафтопереробний завод, по якому в ніч на 2 квітня був нанесений ракетний удар, наразі не працює.
Він зазначив, що після ракетного удару підприємство зупинилося. Зараз обласна влада шукає шляхи поновлення запасів пального для економіки, армії та населення.
Відповідаючи на питання щодо роботи Крюківського вагонобудівного заводу, він пояснив, що у військовій адміністрації наразі зібрали реєстр підприємств, беніфіціари яких знаходяться в росії.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер