Кременчуцький НПЗ не працює, а Крюківський вагонобудівний завод працює, але з обмеженнями

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Про це під час онлайн-брифінгу з головними редакторами регіональних ЗМІ розповів начальник Полтавської ОВА

За словами Дмитра Луніна, Кременчуцький нафтопереробний завод, по якому в ніч на 2 квітня був нанесений ракетний удар, наразі не працює.

Він зазначив, що після ракетного удару підприємство зупинилося. Зараз обласна влада шукає шляхи поновлення запасів пального для економіки, армії та населення.

- Ви ж бачите, що ворог наносить удари по паливним складам. Ми розуміємо, як зараз діяти, аби забезпечити тих же аграріїв пальним. Щодо населення, то питання є і його теж потрохи вирішуємо, - заявив Дмитро Лунін.

Відповідаючи на питання щодо роботи Крюківського вагонобудівного заводу, він пояснив, що у військовій адміністрації наразі зібрали реєстр підприємств, беніфіціари яких знаходяться в росії.

- Це стосується і вагоннобудівного заводу. Підприємство працює, але з обмеженнями. Вони не можуть отримувати та розподіляти прибуток, - пояснив начальник Полтавської ОВА.