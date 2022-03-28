За 28 днів на Полтавщині поліція вилучила 14 тис літрів алкоголю (відео)

Сьогодні, 19:17 Переглядів: 190

Поліція Полтавщини від початку заборони продажу міцних алкогольних напоїв вилучила майже 14 тисяч літрів спиртовмісної продукції, повідомили в управлінні Нацполіції Полтавської області.

Правоохоронці наголошують, що в умовах війни продаж алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, суворо заборонено. Про випадки порушень просять повідомляти на 102.

Нагадаємо, продаж міцного алкоголю на Полтавщині, на відміну від сусідньої Кіровоградської області, поки що не дозволяють. Утім, з 19 березня у Кременчуці та в Полтавській області дозволили продаж пива та слабоалкогольних напоїв (із вмістом спирту менше 5%).