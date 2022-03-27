У МВС розповіли, навіщо рф знищує запаси нафти та їжі в Україні та стягує нові війська

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 824

Росія – це «поранений звір, який ще дуже сильний» та якого не варто недооцінювати

Російські окупанти ракетними та авіаударами почали знищувати українські запаси нафти та їжі. Паралельно рф стягує нові сили до нашого кордону, що може означати швидкий початок спроб путінської армії просунутися за всіма напрямками вглиб території України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі спільного телемарафону українських каналів.

На його переконання, попри втрати, противник досі сильний і не треба його недооцінювати.

- Станом на зараз в окупантів є план А і план В. Перший – вийти на кордон Луганської та Донецької областей і розповісти про те, що вони звільнили жителів «республік». І в принципі спробувати закріпитися на Азовському морі. Другий – вони можуть вдатися до повторного штурму, – зазначив політик.

За даними Міністерства внутрішніх справ, на білоруській території, зокрема біля Гомеля, нині зосереджено велику кількість живої сили. Така ж ситуація у Харківській області, крім цього, окупанти нарощують сили на території тимчасово окупованого Криму.

- Ми повинні готуватися до того, що буде ще одна спроба РФ завести в Україну свої сили, щоб робити атакувальні спроби. Йдеться про Харківський напрямок, Київщину, Донеччину та Луганщину, – пояснив Денисенко.

Він закликав не недооцінювати російське військо, яке все ще маж досить велику кількість техніки й людських ресурсів. Ворога речник глави МВС назвав «пораненим звіром, який ще дуже сильний».