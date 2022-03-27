У МВС розповіли, навіщо рф знищує запаси нафти та їжі в Україні та стягує нові війська

Російські окупанти ракетними та авіаударами почали знищувати українські запаси нафти та їжі. Паралельно рф стягує нові сили до нашого кордону, що може означати швидкий початок спроб путінської армії просунутися за всіма напрямками вглиб території України.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі спільного телемарафону українських каналів.
На його переконання, попри втрати, противник досі сильний і не треба його недооцінювати.
За даними Міністерства внутрішніх справ, на білоруській території, зокрема біля Гомеля, нині зосереджено велику кількість живої сили. Така ж ситуація у Харківській області, крім цього, окупанти нарощують сили на території тимчасово окупованого Криму.
Він закликав не недооцінювати російське військо, яке все ще маж досить велику кількість техніки й людських ресурсів. Ворога речник глави МВС назвав «пораненим звіром, який ще дуже сильний».