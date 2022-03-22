Міністр оборони України звернувся до жителів ОРДЛО із закликом не ставати «гарматним м’ясом»

Звернення Міністра оборони України Олексія Резнікова опубліковано на офіційній сторінці Міноборони у Фейсбуці:

Жителям Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Червоного Луча, Краснодону та інших міст нашого Донбасу.

Звертаюся до мешканців тимчасово окупованих росією окремих районів Донецької та Луганської областей.

Кремль розв'язав повномасштабну війну, прикриваючись словами, що «вас треба захистити».

Ви краще за мене знаєте, чим насправді обернувся цей «захист». Не тільки для України загалом – а й для вас. Для ваших близьких та сусідів.

Ви краще за мене знаєте, що за три тижні ескалації у ваших містах уже сотні вбитих. Звичайних людей. Яких забрали із заводів та шахт, вручили автомат та кинули під кулі.

Останніми днями українська армія все частіше бере в полон людей, яких російські окупанти насильно мобілізували та кинули у бій як гарматне м'ясо. Ми знаємо, і ви знаєте, що масштаби насильницької мобілізації збільшуються.

Мобілізовані з «ДНР» та «ЛНР» не входять до статистики втрат російської армії, бо для Москви ви лише видатковий матеріал.

Для них вас немає. Незабаром кількість убитих мешканців ОРДЛО піде на тисячі.

«Захисники» із росії нині знищують Маріуполь. В прямому сенсі. Все місто. Росіяни вже стерли з лиця землі Волноваху та низку інших міст. Великі руйнування на Луганщині. Московські орди «звільняють» регіон від шкіл, лікарень, доріг, підприємств. «Звільняють» Донецьку і Луганську області від дончан та луганчан.

Їх цілком влаштує, якщо замість квітучого українського Донбасу залишиться нежива пустеля. А вас це влаштує?

Ви, напевно, бачите, що плани росіян йдуть прахом. Українські воїни вже знищили понад 15 тисяч російських солдатів. росія програє цю війну і впаде в хаос. Їй буде точно не до вас.

Хочу сказати.

Ми, як і раніше, вважаємо вас громадянами України. Ми вважаємо вас за своїх.

Якщо ви не вчиняли злочини – вам нічого не загрожує. З якимсь розбіжностями розберемося згодом. Вся нага країна - це різні Українці, ми можемо собі дозволити бути різними, бо ми вільний нарід. Але ми єдині.

Намагайтеся у будь-який спосіб ухилитися від насильницької мобілізації. Це збереже вам життя.

Якщо вас все одно забрали до російських військ, намагайтеся якнайшвидше перейти на бік української армії.

Усі, хто вже склав зброю – у безпеці. Ми розберемося з усіма формальностями. Головне – уникнути непоправного і зберегти життя.

Якщо ви вчинили злодіяння, але хочете врятуватися – тікайте. Або здайтеся. Тільки дуже швидко.

Дійсне каяття буде враховано. Якщо ви здаєтеся з технікою чи допоможете взяти в полон російського офіцера, можете розраховувати на пом'якшення покарання. І це буде справедливий суд, а не судилище, до якого вас намагалися привчити за ці 8 років.

Ті, хто вчинив злочини, після відбування покарання матимуть можливість повернутися до нормального життя. Нам будуть потрібні робочі руки для відновлення Донбасу після очищення його від окупантів. А ви самі потрібні своїм сім'ям, своїм близьким.

Це ваш шанс.

Звертаюся до матерів, дружин, подруг тих, хто може потрапити в лапи російських загарбників.

Ховайте ваших близьких. Укривайте від біди. Вони потім вам подякують і ви разом порадієте. Не вірте російській пропаганді, вона несе лише горе та смерть. Слухайте своє серце.

Україна забезпечить мир та благополуччя всіх наших регіонів, які нині мучить війна. Разом ми зробимо це швидше.

Пам'ятайте, час іде.

Після звірств росії у Маріуполі, Харкові, Сумах, Чернігові наші воїни налаштовані випалити всіх інтервентів та їхніх посібників розжареним залізом.

Не опиниться серед них.

Не помиліться.