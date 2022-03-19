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Кременчук, Допомога військовим

Відремонтоване авто зі смаколиками: на штабі АТО-Майдан-Кременчук збираютьдопомогу військовим

Вчора, 23:04 Переглядів: 201

 

Список необхідних потреб

На штабі АТО-Майдан-Кременчук продовжують збирати допомогу військовим. Зараз нашим бійцям потрібні: продукти харчування, цигарки, плитоноски, каримати, спальники, мішки, смаколики. Також збирають кошти на придбання позашляховика.

Сьогодні, 19 березня, зі штабу вже відправили один відремонтований автомобіль. Завдяки В'ячеславу та Павлу вдалося полагодити армійське авто, яке завантажили смаколиками й відправлять на передову.

 

Всі питання за телефоном: 0969845984 Андрій. Бажаючі скинути кошти на картку ПриватБанку 5167 8032 2205 1638 Прокопець Сергій.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога військові
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