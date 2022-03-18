Українські воїни встановили рекорд в ефективності використання американських ПТРК Javelin

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 646

Про це повідомляє заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова

За оцінками Пентагону, Збройні Сили України встановили рекорд в ефективності використання ПТРК Javelin. З початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці зробили 112 пострілів з «Джавелінів» – 100 з них успішно влучили у ворожу бронетехніку.

ПТРК Javelin – це протитанковий ракетний комплекс третього покоління. Його відносять до класу систем «вистрелив та забув», який з 1990 років знаходиться на озброєні армії США та низки інших країн. Він призначений для знищення бронетехніки.

Отже, 100 ворожих танків чи броньованих машин були знищені українськими захисниками саме за допомогою американських ПТРК Javelin.