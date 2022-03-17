Полтава провела в останній путь п’ятьох українських захисників, полеглих у боях з ворогом

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 568

Сьогодні Полтава попрощалася з п’ятьма українськими воїнами, які загинули, захищаючи українську землю від російських окупантів

Командири вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 52-річний майор Костянтин Зебницький та 28-річний капітан Олександр Чуйко, штурмани-льотчики вертолітної ескадрильї 26-річний капітани Сергій Бондаренко та 27-річний Владислав Горбань полягли за вільну Україну 6 березня поблизу Миколаєва, виконуючи бойове льотне завдання.

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Панахида за полеглими відбулася у Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави Православної Церкви України. Попри сильний мороз та вітер, вшанувати пам’ять воїнів зібралися сотні містян, представники міської влади та військових частин, де служили захисники.

Відспівували загиблих архієпископ Полтавський та Кременчуцький владика Федір та архієпископ Харківський та Ізюмський владика Афанасій.

— Полеглі воїни пізнали найвище благо, сенс людського життя — вони пізнали любов до ближнього свого. Якщо ти долаєш страх, сідаєш у гвинтокрил та летиш захищати життя близьких, життя тих, хто живе на українській землі, ти проявляєш Любов, ти навчився цій науці! І ці українські воїни, за спокій яких ми сьогодні молимося, пройшли цю науку і віддали життя за нас з вами. Тому я вірю, що вони будуть у Царстві Божому! А окупанти будуть покарані! Їх чекають найстрашніші муки в пеклі! — зауважив архієпископ Полтавський та Кременчуцький владика Федір.

Сьогодні хлопці відправилися в останню путь додому — в рідні міста та села, де на них чекають родичі та близькі…