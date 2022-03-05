Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Спорт, Кременчуг, Путін проти українського народу

Гравець НХЛ хокеїст Дмитро Хричтич: «Росіяни прийшли до нас з війною»

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 262

 

Дмитро Христич з родиною залишається в Україні

Колишній гравець НХЛ Дмитро Христич залишається вдома в Україні, яка зараз переживає вторгнення російських військ.

- Останній тиждень для мене був дуже напруженим, багато хвилюючого», - сказав Христич у телефонному інтерв’ю ESPN. - Я перебуваю в місці, де, на наше щастя, досить тихо порівняно з рештою країни. Але хто знає, що станеться. Наразі мені потрібно бути тут. Це жахлива ситуація, про яку я ніколи не думав, що станеться, але мені потрібно бути тут, бути зі своїми людьми.

Дмитро Христич народився в Києві, зіграв в НХЛ у 811 іграх і забив більше голів (269) і очок (569), ніж будь-який інший гравець українського походження в історії НХЛ. Правий краъный нападник виступав 13 сезонів за «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюінз» і «Торонто Мейпл Ліфс». Востаннє він грав у грі НХЛ у сезоні 2002-03, потім зіграв два сезони в Росії, а потім повернувся в Україну, де з того часу проживає. Дмитро працює керівником дитячо-юнацьких команд «Кременчука».

52-річний Христич сказав, що його дружина працює на сианції швидкої допомоги, і це ще одна причина, чому для них важливо залишитися в країні. Христич не є одним із громадян України, які отримують зброю від уряду, але він прагне допомагати своїм співвітчизникам-українцям, чим може.

- Поки що мені потрібно бути тут, – сказав Дмитро Христич про перебування в Україні. - Це жахлива ситуація, про яку я ніколи не думав, що станеться, але мені потрібно бути тут, бути зі своїми людьми.

Тут не просто зброя. Тут люди допомагають людям, чим можуть. Я ніколи не бачив Україну такою єдиною. Ця ситуація об'єднала стільки різних людей. Але мені потрібні люди, щоб розуміти, люди, які вміють думати правильно, щоб зупинити Росію. Росіяни прийшли до нас з війною. Вони кажуть, що вони не бомблять мирних жителів, але це кожен день і скрізь. Я бачу це, це жахливо.

Ми просто хочемо, щоб вони покинули країну, будь ласка, пішли, тоді ми зможемо домовитися чи поговорити. Але, будь ласка, йдіть, щоб ми могли жити в мирі.

Дмитро Христич сказав, що там, де він зараз перебуває, російські війська поки що не оточують місто, але йому неодноразово доводилося йти під землю в бомбосховищах. Коли він подорожував країною, в тому числі проїхавши 60 кілометрів і назад у середу, щоб відвести свого пасинка в безпечне місце, він зіткнувся з кількома контрольно-пропускними пунктами, якими керують цивільні.

- Ми живемо кожен день, не знаючи, що буде далі, – сказав він.

Дмитро Христич сказав, що отримав підтримку від друзів з хокейної спільноти.

- Мені дзвонило багато людей, мені дзвонив Пітер Бондра, просто стурбований, дивуючись, що буде з Україною та рештою Європи. Я не можу повірити, що я посередині цього.

Христич розчарований тим, що, на його думку, більшість росіян споживає дезінформацію.

- Я виріс у Радянському Союзі, і ми знали те, що знали тоді. Нам казали, що ми найкраща країна, і решта світу хоче нам зашкодити. Ми найкращі, наш президент найкращий, ось ментальність, з якою я виріс.

Тоді, у 80-х роках, усе розслабилося, і ми почали бачити, що відбувається за межами країни, багато людей хотіли виїхати, тому що хотіли побачити і відчути те, що відбувається за межами країни.

Зараз я боюся, що ми повернулися туди, де були, де в Росії так багато дезінформації, люди насправді не знають, що відбувається. Це як три мавпи, нічого не бачать, нічого не чують і не говорять. Вони повинні знати, що зараз війна. І це дуже жахливо, - розповів Дмитро Христич. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Дмитро Христич хокей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх