Гравець НХЛ хокеїст Дмитро Хричтич: «Росіяни прийшли до нас з війною»

Сьогодні, 17:58 Переглядів: 262

Колишній гравець НХЛ Дмитро Христич залишається вдома в Україні, яка зараз переживає вторгнення російських військ.

- Останній тиждень для мене був дуже напруженим, багато хвилюючого», - сказав Христич у телефонному інтерв’ю ESPN. - Я перебуваю в місці, де, на наше щастя, досить тихо порівняно з рештою країни. Але хто знає, що станеться. Наразі мені потрібно бути тут. Це жахлива ситуація, про яку я ніколи не думав, що станеться, але мені потрібно бути тут, бути зі своїми людьми.

Дмитро Христич народився в Києві, зіграв в НХЛ у 811 іграх і забив більше голів (269) і очок (569), ніж будь-який інший гравець українського походження в історії НХЛ. Правий краъный нападник виступав 13 сезонів за «Вашингтон Кепіталз», «Лос-Анджелес Кінгз», «Бостон Брюінз» і «Торонто Мейпл Ліфс». Востаннє він грав у грі НХЛ у сезоні 2002-03, потім зіграв два сезони в Росії, а потім повернувся в Україну, де з того часу проживає. Дмитро працює керівником дитячо-юнацьких команд «Кременчука».

52-річний Христич сказав, що його дружина працює на сианції швидкої допомоги, і це ще одна причина, чому для них важливо залишитися в країні. Христич не є одним із громадян України, які отримують зброю від уряду, але він прагне допомагати своїм співвітчизникам-українцям, чим може.

- Поки що мені потрібно бути тут, – сказав Дмитро Христич про перебування в Україні. - Це жахлива ситуація, про яку я ніколи не думав, що станеться, але мені потрібно бути тут, бути зі своїми людьми.

Тут не просто зброя. Тут люди допомагають людям, чим можуть. Я ніколи не бачив Україну такою єдиною. Ця ситуація об'єднала стільки різних людей. Але мені потрібні люди, щоб розуміти, люди, які вміють думати правильно, щоб зупинити Росію. Росіяни прийшли до нас з війною. Вони кажуть, що вони не бомблять мирних жителів, але це кожен день і скрізь. Я бачу це, це жахливо.

Ми просто хочемо, щоб вони покинули країну, будь ласка, пішли, тоді ми зможемо домовитися чи поговорити. Але, будь ласка, йдіть, щоб ми могли жити в мирі.

Дмитро Христич сказав, що там, де він зараз перебуває, російські війська поки що не оточують місто, але йому неодноразово доводилося йти під землю в бомбосховищах. Коли він подорожував країною, в тому числі проїхавши 60 кілометрів і назад у середу, щоб відвести свого пасинка в безпечне місце, він зіткнувся з кількома контрольно-пропускними пунктами, якими керують цивільні.

- Ми живемо кожен день, не знаючи, що буде далі, – сказав він.

Дмитро Христич сказав, що отримав підтримку від друзів з хокейної спільноти.

- Мені дзвонило багато людей, мені дзвонив Пітер Бондра, просто стурбований, дивуючись, що буде з Україною та рештою Європи. Я не можу повірити, що я посередині цього.

Христич розчарований тим, що, на його думку, більшість росіян споживає дезінформацію.

- Я виріс у Радянському Союзі, і ми знали те, що знали тоді. Нам казали, що ми найкраща країна, і решта світу хоче нам зашкодити. Ми найкращі, наш президент найкращий, ось ментальність, з якою я виріс.

Тоді, у 80-х роках, усе розслабилося, і ми почали бачити, що відбувається за межами країни, багато людей хотіли виїхати, тому що хотіли побачити і відчути те, що відбувається за межами країни.

Зараз я боюся, що ми повернулися туди, де були, де в Росії так багато дезінформації, люди насправді не знають, що відбувається. Це як три мавпи, нічого не бачать, нічого не чують і не говорять. Вони повинні знати, що зараз війна. І це дуже жахливо, - розповів Дмитро Христич.