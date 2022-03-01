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Кременчуцькі ракетники потребують допомоги: список необхідного

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 1 786

 

Список необхідного

Для ракетної части необхідна допомога. 

Кременчук чинить опір: список організацій хто надає та потребує допомоги

Список необхідного: 

  • CT230K4-3708000 Стартер ЗIЛ
  • Г287Б-3701000 Генератор ЗIЛ – 131
  • 1112,3702 Реле регулятор 28B УРАЛ, КрАЗ


Ремiнь 14x11 – 937 – 10шт
Ремiнь 14x11 – 887 – 10шт
Ремiнь 8,5x8 – 850 – 10шт


Клапан 2х- контурный КрАЗ – 1шт


66-3501041 Цилiндр колicний переднiй лiвий ( РАЙДЕР ) – 10шт
66-3501040 Цилiндр колicний переднiй правий ( РАЙДЕР ) – 10шт
4301-3501040 Цилiндр колicний переднiй ГАЗ – 53 ( РАЙДЕР ) – 10шт
375-350-1030-10 Цилiндр гальмiвний колicний УРАЛ – 10шт
66-01 1602511 Цилiндр зчеплення робочий ГАЗ-66 ( РАЙДЕР ) – 10шт
66-11-1602300 Цилiндр зчеплення головний ГАЗ-66 ( РАЙДЕР ) – 10шт
66-11-3505211-01 Головний гальмiвний цилiндр ГАЗ-66 – 8шт
16.3802010 Спiдометр механiчний УРАЛ-4320 – 2шт
РС-951-А Реле поворотiв КАМАЗ – 3шт
РС-950П Реле поворотiв ГАЗ-66 – 3шт
СТ1425.3708.600 Привiд стартера КАМАЗ 10 ЗУБIВ – 1шт
Ремкомплект карбюратора К-135 – 5шт
4320-2902015 Вушко передньої ресори УРАЛ -2шт
66-10-1602510-10 Ремкомплект головного циліндра зчеплення ГАЗ66 – 5шт
Р/К або Головний циліндр зчеплення КАМАЗ - 7шт РКПГУ- ? ПГУ КАМАЗ – 1шт


21x14-1650 Ремiнь водяного насоса ЗІЛ  – 10шт
Ремкоплект водяного насоса ГАЗ-66 старого зразка (вал +підшипник)  – 2шт
11x10-1500 Ремiнь генератора ГАЗ-66  – 10шт
11x10-1775 Ремiнь водяного насоса ГАЗ-66  – 10шт
13-1007245 Прокладка клапанної кришки ГАЗ-66  – 20шт
740-1003270 Прокладка клапанної кришки КАМАЗ  – 16шт
740-1009040 Прокладка піддону двигуна ЗІЛ ГЯ (цільна)  – 5шт
5320-1300010 Ремкомплект системи охолодження КАМАЗ  – 10шт


Карбюратор ГАЗ-66  – 2 шт
Карбюратор ЗІЛ  – 1 шт
Кільце мідне 14 мм  – 40шт
Прокладка ГБЦ (евро) комплект 4 шт
Шланг з’єднувальний КАМАЗ підкабінний №5320.3506368-10  – 27шт
Шланг гальмівний КАМАЗ 4310 (задній) №4310-3506442-01  – 36шт
Шланг гальмівний КАМАЗ 4310 (передній) №4310-3506060-10  – 18шт
Бочок склоомивача 24 Вольт  – 10шт
Штуцер клапан  – 4шт
Патрубки радіатора КАМАЗ комплект 6 шт 
Патрубок перехідний Г – образний КАМАЗ 740.1014138 – 10 шт
Ремкомплекти водяного охолодження двигуна КАМАЗ 740  - 4шт


Трубка дренажна КАМАЗ 740 – 40 шт
Шланг діаметр 10 мм – 30 метрів
Шланг діаметр 16 мм – 25 метрів
Шланг діаметр 8 мм – 15 метрів
Хомут 10x16  - 50шт 
Хомут 16x25  - 50шт
Хомут 32x40  - 50шт
Кільце мідне 10 мм – 40шт


Кран зливний води ГАЗ – 20 шт
PP132A-0 Реле регулятор напруги ЗІЛ, ГАЗ, ПАЗ – 4шт
5320-3708500 Замок запалення КАМАЗ, УРАЛ, КрАЗ – 2 шт
12.3704000 Замок запалення ГАЗ, УАЗ – 2 шт
А14 Свічка запалювання (коротка) – 24 шт
Р133-3706500 Кришка розподільника запалювання ГАЗ, ЗІЛ – 3 шт
Б – 118 Катушка запалення ЗІЛ, ГАЗ – 1 шт 
13.3734 Комутатор ГАЗ – 2 шт
2402.3706-10 Розподільник запалення б/к ГАЗ-66 – 1 шт
66-1307010 Водяний насос ГАЗ-66 – 1 шт
130-1307010-64 Водяний насос ЗІЛ-130 – 1 шт
4320-1303010 Шланги системи охолодження УРАЛ к-т – 4 шт
5320-1303010 Шланги системи охолодження КАМАЗ к-т – 2 шт
130-1303000 Шланги системи охолодження ЗІЛ к-т – 4шт
ДК-1412 Шланги системи охолодження ГАЗ-66 к-т – 4 шт
4320-3510010 Підсилювач передній УРАЛ - 1 шт
4320-3510011 Підсилювач задній УРАЛ - 1 шт

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Автор: Альона Душенко
Теги: ракетники допомога
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