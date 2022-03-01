Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Вартість життя російських солдатів – $100, але за їх голови в Україні готові платити утричі більше

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 590 Коментарів: 2

Міністерство оборони РФ ухвалило рішення про виплати грошової допомоги сім’ям загиблих солдат – 11000 рублів

Telegram-канал Верховної Ради повідомив повідомив, що російське міністерство оборони ухвалило рішення про виплати грошової допомоги сім’ям загиблих військових своєї армії – 11000 рублів. Якщо рахувати за офіційним курсом долара в Росії станом на вчора – то це менше $100. Якщо враховувати обвал курсу російської валюти після введення санкцій за напад Росії на Україну, то на момент виплати цієї суми вона може перетворитись у ніщо.

Варто зауважити, що український уряд вчора прийняв рішення виплачувати родинам загиблих у війні з російськими окупантами по 15 мільйонів гривень. Зарплата ж бійців на передовій зараз становить 100 тисяч гривень на місяць.

До речі, життя російських солдатів утричі вищі оцінюють навіть мери українських міст, які вони ж й обстрілюють. Наприклад, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко щойно звернувся до чернігівців та мешканців області з пропозицією виплатити особисту премію за кожного вбитого окупанта.

— Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів! Особиста премія від мене за спалений БТР — 150 тис грн, БМП — 200 тис, танк — 250 тис, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти - 300$ за кожного, зазначив Владислав Атрошенко.

Отже, «охота за головами окупантів» на Чернігівщині починається… А чернігівчані запасаються «коктейлями Молотова» та готовлять гаманці для винагород за спалені російські БТРи та танки.

Щоправда, окупанти відучора отримали чудову можливість не тільки зберегти своє життя, а й стати мільйонерами. Такий унікальний шанс для більшості окупантів навряд чи з’явиться ще колись у їхньому житті.

Міністр оборони Олексій Резніков вчора заявив, що Україна пропонує російським солдатам та офіцерам амністію з компенсацією в розмірі 5 млн рублів за добровільну здачу у полон та складення зброї. Кошти на це збирають лідери світової ІТ-індустрії.

Як стало відомо, такою ексклюзивною пропозицією вже скористався цілий взвод російських окупантів під Харковом. У полон здалися 15 російських солдатів разом із технікою – ціла колона російських військ. Про це повідомляє АрміяINFORM.

Відеоролик з ними вже з’явився в мережі, і його почали масово поширювати українці. Отже, до кола майбутніх мільйонерів ласкаво запрошують усіх російських окупантів. Поки діє пропозиція Олексія Резнікова. Та щоб не збанкрутити мера Чернігова…

 

2
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти полон гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

245
StarПёр:
Сьогодні, 14:23

З таким темпом девальвації до кінця тижня 11 тисяч свинокaцaпських рублів можуть зі ста доларів перетворитися на три...Бажаю аби курс впав на саме дно! Шоп життя русака коштувало як флакон гліду!


4 0
733
shtai:
Сьогодні, 14:39

Цитата: StarПёр

З таким темпом девальвації до кінця тижня 11 тисяч свинокaцaпських рублів можуть зі ста доларів перетворитися на три...Бажаю аби курс впав на саме дно! Шоп життя русака коштувало як флакон гліду!

Вони там й*б**ті. Кажуть: а що поробиш, будемо звикати. В них навіть думок інших немає, вони не розуміють що можуть щось вимагати. Дали - добре, не дали - поплакали і розійшлись. 


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх