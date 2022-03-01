Вартість життя російських солдатів – $100, але за їх голови в Україні готові платити утричі більше

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 590 Коментарів: 2

Telegram-канал Верховної Ради повідомив повідомив, що російське міністерство оборони ухвалило рішення про виплати грошової допомоги сім’ям загиблих військових своєї армії – 11000 рублів. Якщо рахувати за офіційним курсом долара в Росії станом на вчора – то це менше $100. Якщо враховувати обвал курсу російської валюти після введення санкцій за напад Росії на Україну, то на момент виплати цієї суми вона може перетворитись у ніщо.

Варто зауважити, що український уряд вчора прийняв рішення виплачувати родинам загиблих у війні з російськими окупантами по 15 мільйонів гривень. Зарплата ж бійців на передовій зараз становить 100 тисяч гривень на місяць.

До речі, життя російських солдатів утричі вищі оцінюють навіть мери українських міст, які вони ж й обстрілюють. Наприклад, Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко щойно звернувся до чернігівців та мешканців області з пропозицією виплатити особисту премію за кожного вбитого окупанта.

— Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів! Особиста премія від мене за спалений БТР — 150 тис грн, БМП — 200 тис, танк — 250 тис, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти - 300$ за кожного, — зазначив Владислав Атрошенко.

Отже, «охота за головами окупантів» на Чернігівщині починається… А чернігівчані запасаються «коктейлями Молотова» та готовлять гаманці для винагород за спалені російські БТРи та танки.

Щоправда, окупанти відучора отримали чудову можливість не тільки зберегти своє життя, а й стати мільйонерами. Такий унікальний шанс для більшості окупантів навряд чи з’явиться ще колись у їхньому житті.

Міністр оборони Олексій Резніков вчора заявив, що Україна пропонує російським солдатам та офіцерам амністію з компенсацією в розмірі 5 млн рублів за добровільну здачу у полон та складення зброї. Кошти на це збирають лідери світової ІТ-індустрії.

Як стало відомо, такою ексклюзивною пропозицією вже скористався цілий взвод російських окупантів під Харковом. У полон здалися 15 російських солдатів разом із технікою – ціла колона російських військ. Про це повідомляє АрміяINFORM.

Відеоролик з ними вже з’явився в мережі, і його почали масово поширювати українці. Отже, до кола майбутніх мільйонерів ласкаво запрошують усіх російських окупантів. Поки діє пропозиція Олексія Резнікова. Та щоб не збанкрутити мера Чернігова…