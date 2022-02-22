«Обличчя дитини закрили металевою конструкцією»: зрушення щодо панно «Миру старій та добрій Землі» у центрі Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 544

У центрі Кременчука навколо панно «Миру старій та добрій Землі» розгорівся скандал. Нові орендарі закрили мурал залізною конструкцією. У соцмережах небайдужі кременчужани підняли питання щодо збереження пам'ятки монументального мистецтва. На засіданні виконкому міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що спілкувався з власником ресторану, які обіцяли прибрати конструкцію.

- Металеві та дерев'яні рейки, профіля, які поставлені біля цього панно - демонтують. Ми запропонували йому зробити літній майданчик, який з одного боку був би прикрашений панно. І слова, які там написані мають велике значення: «Миру старій та добрій Землі», - сказав Малецький.

За його словами «мир» пробили, а обличчя дитини прикрили.

- Біля цієї матері-землі стоїть дитина, якій прямо в обличчя цієї дитини закрили металевою конструкцією - додав міський голова Кременчука.

Сьогодні, 22 лютого, «Кременчуцький ТелеграфЪ» помітив як з муралу «Миру старій та добрій Землі» почали прибирати будівельну конструкцію й відкрили пам'ятку монументального мистецтва.