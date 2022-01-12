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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Бабусю з негативним тестом на антиген не поклали у лікарню: чому так сталося

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 398 Коментарів: 1

Справа в тому, що пацієнтів з пневмонією необхідно обстежити методом ПЛР, аби не наражати на небезпеку цілі відділення

Останнім часом у Кременчуці трапляються випадки, коли через непорозуміння в лікарнях страждають пацієнти. То не пускають відвідувачів через відсутність тестів на COVID-19, то взагалі не приймають пацієнта - навіть якщо його привезла «швидка». Звісно, це викликає не лише обурення кременчужан, а й впевненість у тому, що на лікарів розраховувати не можна. Але насправді лікарі діють згідно наказів МОЗ і перш за все дбають, аби не наражати на небезпеку цілі відділення.

У родичів, які хотіли відвідати хворого у неврології Першої лікарні, вимагали ПЛР-тест

«ТелеграфЪ» вирішив розібратися в ситуації на прикладі випадку, що стався 9 січня у Першій міській лікарні імені О. Богаєвського.

Що сталося

9 січня мережу сколихнуло відео, яке виклали родичі 96-річної пацієнтки з пневмонією. Жінці стало зле, впала сатурація легенів - і до неї викликали «швидку». Карета невідкладної допомоги спочатку поїхала до Інфекційної лікарні, там жінці зробили цито-тест на антиген, який показав негативний результат. Тоді пацієнтку повезли до Першої лікарні - але там її ушпиталити відмовилися.

У коментарях люди обурюються, і не розуміють, як взагалі таке могло статися.

Чому бабусі відмовили у госпіталізації

На відео працівники лікарні пояснюють родичам, що згідно наказу МОЗ вони не можуть прийняти людину без негативного ПЛР-тесту. Ми поспілкувалися з заступницею директора з медичної частини лікарні Вікторією Виповською, яка розповіла детальніше про цей випадок.

- Є наказ Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради від 23 грудня 2021 року про те, що ми не приймаємо пацієнтів з COVID-19 або з підозрою на короновірусну хворобу. У зв'язку зі зниженням рівня захворюваності в місті залишили лише 2 ковідні шпиталі - Центральну районну лікарню та Інфекційну лікарню. Ми зараз працюємо як «чиста» лікарня, і не маємо права приймати хворих на ковід, людей з підозрою - і навіть тих, у кого є ймовірність наявності коронавірусної хвороби.

В Наказі Департаменту йдеться:

«Директору КНМП «Перша міська лікарня імені О.Т. Богаєвського» Бородянець Г. В. припинити госпіталізацію пацієнтів з підозрілими/встановленими випадками COVID-19 в інфекційний шпиталь підпорядкованого закладу з 24.11.21»

А в наказі МОЗ чітко прописано, що за наявності підозри на COVID-19 та негативного тесту на антиген потрібно дообстежити пацієнта методом ПЛР.

 

Пані Виповська розповіла, що зараз в Першу міську лікарню госпіталізують лише планових пацієнтів. Згідно наказу, тест на антиген можливий у тих випадках, коли йдеться не про пневмонію, а про звичайне хронічне захворювання. Якщо ж це пневмонія, то пацієнта необхідно обстежити методом ПЛР - навіть за наявності негативного тесту на антиген.

- Я не можу наражати на небезпеку хворих, які лежать в реанімації. У нас розпочали госпіталізувати людей у хірургічне відділення, в пульмонологію поступають негативні хронічні хворі, - додала Вікторія Виповська.

Здавалося б, алгоритм дій ясний, він чітко прописаний, а працівники «швидкої» ознайомлені з наказами - проте іноді система дає збій, і хворі вимушені подорожувати між лікарнями.

Щодо бабусі, про яку йдеться у відео, пані Виповська розповіла, що врешті-решт її ушпиталили до Інфекційної лікарні, як і мало б бути з самого початку.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Перша міська лікарня ПЛР-тест тест на антиген пневмонія COVID-19
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Коментарі: 1

569
Чувааак:
Сьогодні, 14:18

Добре що все обійшлось добре.

бабці одужати

нам здоров"я

померлим вічну память


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